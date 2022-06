"Deja un sinsabor con el gobierno nacional por designación de Restrepo"

La secretaria de Salud de Medellín, Andree Uribe, tomó posesión del cargo como alcaldesa (e) de La ciudad ante un juez de la República luego de la elección del gobierno nacional de la terna presentada por el Movimiento Independientes. La funcionaria estará en el cargo durante 3 meses.

“Toma posesión como alcaldesa (e) del distrito especial de Medellín a partir de la fecha y por el término de tres meses contados a partir del primero de junio de 2022 o hasta cuando culmine el proceso electoral en Colombia”, dijo la juez que recibió el juramento de la funcionaria.

Mientras tanto la señora Andree Uribe, de inmediato hizo su primera declaración ante los medios de comunicación como alcaldesa, durante su intervención se refirió a la relación tirante que sostuvo el gabinete municipal con el saliente alcalde encargado Juan Camilo Restrepo.

“Deja un sinsabor del gobierno nacional porque su actitud fue una actitud desafiante una posición diversa y ambigua, en medios decía una cosa y aquí nos decía otra. A mí personalmente un día me dijo que agradeciera que no me sacaba tallados con el Esmad, eso a mí me sorprendió mucho porque no esperaba esa actitud de él, entonces sí nos deja un sinsabor de lo que pudo haber sido la imagen del gobierno nacional para nosotros, pero esperamos que el resto del gobierno no tenga esas mismas actitudes”, detalló.

La señora Uribe también aseguró que desde mañana mismo se pondrá al frente de los proyectos sociales de la ciudad y de seguir adelante con el Plan de Desarrollo del suspendido alcalde Quintero.