Las razones del CNE para no contratar segunda auditoría en elecciones

En 6AM Hoy por Hoy de Caracol Radio habló el magistrado Luis Guillermo Pérez, sobre la decisión del Consejo Nacional Electoral de no tener una auditoría internacional para las elecciones presidenciales del 19 de junio.

Comentó que es "imposible", luego del diálogo que sostuvo con el Registrador Nacional y con el Presidente del CNE, puesto que quedó muy claro que hay temor a una posible investigación y sanción disciplinaria por parte de la Procuraduría General de la Nación.

"La contratación que se haga con esa auditoria no puede coincidir con la misma del Registrador. Este no puede auditarse así mismo. No somos ordenadores del gasto", comentó.

Por su parte, el magistrado Pérez comentó que el 19 de mayo una delegada de la Procuraduría realizó 75 preguntas a la organización electoral que fueron respondidas en 35 páginas, sin embargo, todo indica que las inquietudes no fueron resueltas.

