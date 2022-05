Jeison Murillo: "Estoy buscando tener continuidad"

Jeison Murillo no tuvo su mejor temporada en el Celta de Vigo de España, luego de comenzar jugando en la primera parte y terminar relegado desde enero del presente año para rotar la posición con otros jugadores. El central colombiano jugó un total de 22 partidos, 15 de esos como titular (1.386 minutos)

El defensor de 30 años, habló con El VBar de Caracol Radio sobre su actualidad, ya que deberá volver a la Sampdoria de Italia (dueño de sus derechos) luego de finalizar sus vacaciones.

Le puede interesar:

"Hoy estoy en casa, en Colombia, descansando, luego de una temporada muy larga. Terminé contrato de cesión en el Celta, ahora me queda un año en la Sampdoria y esperar a ver como concluyen los hechos cuando me tenga que presentar dentro de un mes en Italia", destacó.

Respecto a la posibilidad de volver a la Selección Colombia, con la que ha jugado 32 partidos, resaltó: "Uno nunca puede cerrarle la puerta a la Selección, para todos es una ilusión, una linda ocasión siempre ir a Selección, pero estoy buscando tener continuidad, seguir jugando. Tengo 30 años y me queda mucho por delante y si por delante está la Selección, pues trabajar para ellos. Mientras tanto trabajar para mí y el club que me dé la oportunidad".

Sobre un eventual futuro en Sampdoria, equipo con el que tiene contrato hasta 2023, agregó: "Hay que ver qué se hace, yo soy propiedad de Sampdoria y para todos era de conocimiento el año anterior fue decisión mía no querer estar en Sampdoria por temas personales, pero ahora hay que descansar y ver qué decisión se toma. Si me dan la oportunidad, si se llega al caso que podamos estar en Génova de tal forma que podamos estar contentos y cómodos y se pueda dar, mi familia y yo vamos a tomar esa decisión. Pero ahora no sé si sí o sí no”.

Finalmente, se refirió a su temporada con el Celta de Vigo, la tercera con el equipo español en calidad de cesión: "Empecé jugando, una primera ronda jugando todo y al final de empezar la segunda, se tomó la decisión de dejarme en el banco y alternar con los centrales", concluyó.