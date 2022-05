Napoli espera por una respuesta de David Ospina

Una de las principales incógnitas que tiene Napoli de cara a la próxima temporada está en el arco. Al portero colombiano David Ospina se le vence el contrato el próximo 30 de junio y tendría varias opciones para salir del equipo italiano, una de esas opciones sería el Real Madrid.

Sin embargo, ante las destacadas actuaciones del portero antioqueño, la intención de las directivas del Napoli es la renovación del contrato de su arquero titular, tal y como lo dio a conocer el presidente Aurelio De Laurentiis.

"He hablado con David Ospina y estoy esperando una respuesta. Lo mismo para Fabián Ruiz, he hecho una oferta. No queremos vender a nadie, pero no vamos a quebrar el banco. No nos estamos volviendo menos ambiciosos, pero necesitamos volver a la normalidad después de los problemas financieros de los últimos años", comentó el directivo en la Gazzeta dello Sport.

Según el mismo medio italiano, los inconvenientes de la renovación radican en que el colombiano pretende al menos seguir con las normas del contrato actual, más un sueldo de 2 millones de euros al año (actualmente su salario es de 1,4 millones).

Por otra parte, otros equipos como Villarreal, Atalanta, Lazio, desde la MLS, Arabia y el reciente campeón de la Champions League, Real Madrid, estarían en busca de los servicios del portero de la Selección Colombia.

David Ospina completó su cuarta temporada en el Napoli en la que se consolidó como el portero titular para el entrenador Luciano Spalleti. En la campaña que acaba de finalizar, disputó 33 partidos, 31 por Serie A (de 38), 1 por Europa League y 1 en Copa de Italia.