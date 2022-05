Bruyneel sobre Santiago Buitrago: "Hay que dejarlo crecer tranquilo"

Johan Bruynee, exciclista belga y extécnico de Lance Amstrong a finales de los 90's, habló con El VBar de Caracol Radio sobre la presente edición del Giro de Italia, destacando la labor del colombiano Santiago Buitrago, ganador de la Etapa 17, y sobre Fernando Gaviria, que no pudo concretar un triunfo.

En primera medida, se refirió a los dos candidatos a ganar el Giro de Italia, el ecuatoriano Richard Carapaz y el australiano Jai Hindley: "Hay mucho por decidir todavía. Richard lleva la ‘maglia rosa’ y el tiempo real hay 10 segundos de diferencia entre Carapaz y Hindley, desde la segunda etapa no han sacado tiempo el uno al otro, está muy igualado".

Por su parte, sobre Santiago Buitrago, el joven ciclista colombiano de 22 años, ganador de la Etapa 17 del Giro, resaltó: "Lo he visto desde el principio del Giro muy activo, hasta un punto que dije, 'este corredor joven se mete en escapadas y a ver cómo recupera', el día que no lo logró me dio pena y que después, de la manera como gano, promete mucho para el futuro, sube muy bien, recupera muy bien, contrarreloj hay que trabajar aún".

"Por favor dejarlo crecer tranquilo, no todos son Nairo o Egan Bernal, que desde que llegan a profesionales son unos grandes campeones. Tiene un buen futuro, pero lo mejor es que las expectativas no sean demasiado altas, no se puede comparar con Bernal o Quitana, hay otros caminos que llevan al éxito, pero me ha gustado mucho lo que he visto", agregó al respecto.

Finalmente, comentó la situación de Fernando Gaviria, quien no pudo triunfar en una etapa en esta edición del Giro.

"Ha estado a punto, yo creo que no le han salido las cosas. En la primera mitad del Giro, tenía la fuerza y aceleración para ganar, tenía los mejores números, pero cada sprint es un mundo. Estoy convencido que Gaviria tiene la calidad para ganar contra los mejores. Él ha dudado de seguir la rueda de su lanzador. Tiene victorias de etapa en las piernas", concluyó.