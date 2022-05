Episodio 38-Hora2022: elecciones sin auditoría y debates sin candidatos

En el episodio 38 de la2 Hora2022, hora de elecciones, un debate para analizar a fondo estos últimos días de carrera por la presidencia de la república. Se analizó la decisión de no contratar una auditoria para las elecciones del próximo domingo, la determinación de Rodolfo Hernández de no asistir más a los debates y los apoyos que siguen sumando figuras como Gustavo Petro y Federico Gutiérrez.

Varios movimientos, adhesiones, cambios y decisiones se producen a medida que se acerca la hora de las elecciones del próximo 29 de mayo. El último hecho está relacionado con la decisión de esta tarde del Consejo Nacional Electoral y el registrador nacional, Alexander Vega de no contratar una firma internacional e independiente para auditar las elecciones presidenciales, con la cual se buscaba tener mayor transparencia y confianza en los resultados que se obtengan en la próxima jornada. Sin embargo, tanto los magistrados del CNE como la Registraduría consideraron que es inviable este proceso de contratación ante la falta de tiempo para estudiar la propuesta y cumplir con los requisitos de ley para tener la auditoría, todo esto a pesar de que ya se contaba con un presupuesto de $3 mil millones para la contratación... en el anuncio también se hizo énfasis en que ya se cuenta con una auditoría contratada por la Registraduría con la firma McGregor y en la importancia de los testigos electorales, que según el último registro van más de 19 mil de los 600 mil que habrían anunciado diferentes campañas.

Por otro lado, están los anuncios en las distintas candidaturas: Rodolfo Hernández dijo que no acudirá a los debates para nos prestarse a un espectáculo de egos y ataques personales, una actitud similar a la de Gustavo Petro de no asistir a estos escenarios, pues desde el 14 de marzo solo ha asistido a tres. También están los ataques y críticas que ha recibido Hernández desde el petrismo, pero al tiempo algunos coqueteos de no descartar posibles alianzas en segunda vuelta por parte de la campaña de Federico Gutiérrez, desde ese sector político hay también anuncios: la llegada del candidato a la vicepresidencia del retirado Luis Pérez, pero también el anuncio que a cinco días de la votación no ha llegado: la adhesión formal del Centro Democrático y de Cambio Radical. Sin embargo, se ha confirmado las divisiones en la Alianza Verde, ya que después de quedar en libertad, nuevas figuras han llegado a apoyar a Gustavo Petro, pero también una fuerza importante del partido anunció ayer apoyar a Rodolfo Hernández como lo es la del senador más votada del partido, el influenciador, Jota Pe Hernández.

Lo que dicen los panelistas

Paca Zuleta, directora de la Escuela de Gobierno de la Universidad de los Andes, abogada, explicó que, cuando se va a contratar y siendo el Estado el que se va a gastar la plata, se debe saber cuál es la necesidad para que se dé ese contrato, “hoy no tengo clara cual es la necesidad. No he visto que quien tiene que contratar, ni se establece qué tenía que contratar, qué se buscaba y qué necesidad se iba a satisfacer”, además, comentó que, si la solicitud se hace el 6 de abril y las elecciones son el domingo, no hay tiempo para hacer una contratación juiciosa. Por otro lado, señala que cobra importancia el papel de los testigos electorales que hicieron reclamos en las elecciones legislativas y que ahora en las presidenciales, los partidos deben postular los testigos para que realicen la labor.

Frente a las ausencias en los debates, dijo que los candidatos son libres de hacerlo o no, pero advierte que una semana es corta para ganar votos, pero larga para cometer errores, “y un error en un debate puede costar muchísimo en términos de votación”.

Para Paola Holguín, senadora de la república por el Centro Democrático, es preocupante que no se haga auditoría internacional, esto a la luz de las irregularidades que se presentaron en las elecciones del 13 de marzo. Planteó que la democracia no se agota en elecciones, pero para que sea transparente y se genere confianza, se deben surtir todos los procesos, por eso, comenta que las irregularidades generan preocupación. Ante esta situación, dijo que se debe permitir la inscripción de un mayor número de testigos electorales, rigor y garantías de transparencia.

Señaló que la asistencia a los debates es importante para escuchar todas las voces y conocer las propuestas de los candidatos, “en democracia debates son importantes, enriquecen, se conocen puntos de vista y propuestas; es lamentable que ahora no quiera ir”. También se pronunció sobre la decisión del Centro Democrático frente a un candidato, dijo que los procesos del partido son demorados y complejos, pero que la inmensa mayoría del partido está acompañando a Federico Gutiérrez.

Juan Fernando Reyes Kuri, representante a la Cámara por el partido Liberal, señaló que el proceso electoral debe ser transparente y dar garantías que están establecidas en la norma, pero criticó que el discurso de los extremos de desconfiar del trabajo de las instituciones abre paso para que un populista llegue al poder, “es peligroso para instituciones democráticas, para los que creemos en democracia da temor escuchar esa desconfianza en instituciones porque fácilmente es el camino con el que llegan populistas al poder”.

Planteó que los debates son importantes, pero recordó que en algunas ocasiones los estrategas recomiendan que es mejor no presentarse ante la posibilidad de “embarrarla”, aunque comentó que sí es evidente que Rodolfo viene subiendo, “él está enfocado en discurso y a mucha gente eso le ha ido calando; eso lo ha hecho subir en las encuestas y en la calle”.

Eduardo Noriega, exsecretario general de la Alcaldía de Bogotá y abogado, calificó como muy grave la decisión de la Registraduría y del CNE de no contratar la auditoría para las elecciones del próximo domingo, “la solicitud se hizo a tiempo y no con sana intención, el gobierno se demora con recursos y a última hora salen con anuncios de que auditoría no se va a contratar”. Ante esta situación dijo que el llamado que se debe hacer ahora es que se permita la labor de los testigos electorales, que sean protegidos y que el trabajo sea facilitado.

Planteó que Rodolfo Hernández es una figura que no aporta mucho en los debates y afirmó que no hace falta su visión de país. Pero argumentó que el tiempo que Gustavo Petro dejó de asistir a los debates, fue por una prioridad de trabajo en los territorios.