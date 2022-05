Borja: "Me dio duro la salida del profe Rueda, veníamos trabajando bien"

Miguel Ángel Borja, dialogó con El VBar de Caracol Radio luego de su doblete por Copa Sudamericana con Junior ante Oriente Petrolero, que le permite al equipo barranquillero estar más cerca de la clasificación a octavos de final del campeonato.

El delantero de Tierra Alta, Córdoba se refirió a lo que significa haber marcado el gol 3000 en el estadio Metropolitano.

"Agradecido con Dios por esa oportunidad que me da, soy un privilegiado, he venido trabajando fuerte para quedar en la historia del club, quiero seguir quedando en la historia del club", comentó.

Sobre la participación de los equipos colombianos en torneos internacionales, resaltó: "Cuando hablamos que a los equipos colombianos no les va bien, primero hay que poner en contexto y en una balanza las cosas, lo que se recibe en cada país, la capacidad económica de cada equipo. Hemos tenido momentos duros, difíciles, pero hace parte del proceso, no podemos ser ajenos a eso, le doy gracias a Dios por lo que me ha ayudado a conseguir".

Respecto a los cuadrangulares finales, en los que se medirán ante Millonarios, Nacional y Atlético Bucaramanga, resaltó: "Yo estoy muy contento por el grupo, uno como delantero siempre quiere enfrentar equipos grandes, que salen a jugar. Va a ser un lindo grupo, esperan que tengamos una gran chance de ser campeón".

Finalmente, aunque no quiso opinar sobre el eventual nuevo técnico de la Selección Colombia, sí se refirió a la salida de Reinaldo Rueda.

"La salida del profe Rueda me dio muy duro, veníamos haciendo un buen trabajo. Me dolió no haber estado en los tres partidos en los que me lesioné con Gremio, porque venía en un nivel alto y hubiera podido ayudarle al profe para estar en Catar. Ha sido muy duro que el profe no haya continuado en la Selección", concluyó.

