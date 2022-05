¿Qué pasa con el tono que ha tomado la campaña presidencial?

En Hora20 un debate para analizar varios hechos en la campaña presidencial que han llevado a una subida de tono, pues las amenazas en la seguridad; las denuncias en estrados judiciales, las supuestas infiltraciones y hasta un supuesto espionaje en una campaña a la presidencia han llevado de enrarecimiento del clima a un agotamiento por parte de la ciudadanía. Después una mirada a las últimas decisiones que ha tomado la Casa Blanca frente a Cuba y Venezuela.

A medida que se acerca el 29 de mayo, día en el que 39 millones de colombianos están llamados a las urnas, el tono y el ambiente electoral sigue subiendo de tono al punto que han retornado las amenazas a candidatos; crecen las acusaciones entre campañas; hay infiltraciones; violencia política y una percepción de deterioro en el debate público. El último hecho: la revelación esta mañana en 6 AM Hoy por Hoy de Caracol Radio sobre el hallazgo de una tarjeta de grabación en la sede de campaña de Federico Gutiérrez en Medellín, un hecho que se da después de que hace unas semanas, Miguel Ángel del Río aceptara que la campaña de “Fico” había sido infiltrada. Los hechos recientes siguen subiendo de tono, Gustavo Petro acusó a un empresario de Pereira, César Giraldo de estar detrás de las amenazas en su contra, a lo que la campaña de Federico negó que Giraldo fuera el director de la campaña del candidato del Equipo por Colombia. Sin embargo, llegaron las denuncias: la campaña de Fico interpuso una denuncia contra seis miembros de la campaña de Petro por delitos como constreñimiento, hostigamiento y amenazas. Mientras que la de Petro, hizo lo propio en contra de la senadora María Fernanda Cabal por un delito similar: hostigamiento.

La situación en seguridad también se torna crítica, la MOE reveló que estamos ante las elecciones más peligrosas en los últimos diez años, mientras que Pares denunció que cada día de por medio se ha registrado una víctima de violencia electoral, esto se da tras los dos paros armados durante elecciones y las amenazas que han recibido tanto el candidato Gutiérrez por parte de las Águilas Negras este fin de semana y las amenazas contra Petro por parte del grupo “La Cordillera”.

Por último, las posibles presiones a los electores, pues más allá de las presiones de grupos armados en algunas regiones, empresarios han caído en la narrativa de presionar a empleados, un ejemplo de esto fue el trino de Sergio Araujo tras decir que quien en su empresa pensara votar por Petro, no tenía espacio en su esquema laboral, mientras que al tiempo ha generado polémica una carta del gerente de Colanta quien invitó a los productores a “cerrarle el paso a demagogos”.

Lo que dicen los panelistas

Para Cecilia López, economista, profesora universitaria y columnista, hay dolor de patria, pues apunta que, en medio del conflicto, siempre las campañas se manejaban en parámetros civilizados, pero cree que actualmente esto no parece una campaña, parece una guerra, “da la sensación, sobre todo en quienes están contra Petro, que ven un enemigo, no un contendor político, lo tildan como enemigo. Las expresiones contra Francia Márquez que es una “sirvienta”, ¿a dónde hemos llegado?”

Sobre la situación con los empresarios, dijo que se rompieron todos los límites, “ellos creen que pueden hacer lo que ellos crean, esa pérdida de límite viene del poder que se le ha dado al sector empresarial desde el Estado”.

Isabel Cristina Jaramillo, abogada, profesora universitaria y columnista, comentó que la actual campaña guarda unas similitudes con lo ocurrido en la del 94 con Ernesto Samper, pero apunta que sí se evidencia un deterioro en gran parte porque la campaña ha estado inspirada bajo el eje del miedo. “Es una campaña difícil de vivir ante tantos candidatos, no es justo decir que no hubo intercambios de ideas, hubo muchos debates, pero llegamos a un punto complejo que va a tener costo para la legitimidad democrática”, de otro lado, comentó que sobre los comentarios en el posible eje Petro-Lula-Boric son izquierdas bien distintas con tradiciones diferentes, “Lula ya ha gobernado, hubo respeto por instituciones y el caso Boric viene de protestas por escenarios de desigualdad”.

Por último, comentó que lo ocurrido con Petro es una izquierda distinta por la tradición con la que viene y por las transformaciones desde hace cuatro años, “hay que recordar que el Gobierno Duque que ha sido unilateral, de no hacer alianzas, de no plantear proyecto de país; eso genera un difícil aislamiento”.

Miguel Uribe, senador electo por el Centro Democrático, comentó que la víctima de infiltración, de acusaciones y de campañas “antiotros” candidatos, ha sido Federico Gutiérrez, pues comenta que se ha coordinado una sistematicidad en destruir la campaña del candidato. “Una cosa es confrontar, María Fernanda Cabal lo ha hecho y está apoyando a Federico, pero campaña no ha construido un ejercicio sistemático para destruir a otros candidatos; no hay infiltraciones, no hay estrategia coordinada con instituciones como sí ha ocurrido en otras ocasiones”, pues afirma que en el caso de Petro no es si es derecha o izquierda, “es un riesgo porque no respeta instituciones”, puntualizó.

En cuanto al discurso impulsado desde un sector del empresariado, dijo que hay una respuesta natural del mercado, la gente ve un riesgo y toca ver cómo hay mecanismos para prevenirlo, “las propuestas económicas de Petro y riesgo democrático, son un riesgo para el mercado; ese costo lo estamos anticipando”.

Para Juan Esteban Lewin, director editorial de La Silla Vacía, esta campaña tiene características propias con emociones muy diferentes a las anteriores, “no se puede olvidar la campaña de 2014 con hackers y las acusaciones entre campañas Santos y Zuluaga”, pero afirma que lo ocurrido hoy es sobre Petro y un país que nunca ha conocido un gobierno de izquierda, “esta campaña no se ha movido sobre un tema como seguridad y paz, sino sobre la figura de Petro”.

Destacó que ya se está pagando un costo como la falta de legitimidad de la Registraduría, un discurso, que recuerda que viene tanto de la derecha como de la izquierda, “creo que esto no es menor, esta sensación de pérdida de confianza en instituciones, es algo que viene de tiempo atrás y sigue creciendo; llegue el presidente que llegue, se va a enfrentar a situación compleja de falta de legitimidad de las instituciones”, concluyó.