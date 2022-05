"Una cosa es contarlo y otra vivirlo": conductor afectado por paro armado

En 10AM Hoy por Hoy habló uno de los afectados por el impacto del paro armado. Luis Germán Acosta contó que hombres armados lo encañonaron, lo bajaron de su vehículo y procedieron a incendiarlo.

El hecho ocurrió en inmediaciones de Caucasia, municipio ubicado en la subregión del Bajo Cauca en Antioquia, donde llevaba una carga de madera. Sin embargo, empezó a sospechar de la situación dada la poca afluencia de vehículos en la vía.

"Iba a dar reversa y me golpearon el parabrisas, bajé del camión, los hombres armados sacaron un tarro de gasolina y lo prendieron. No fui capaz de apagarlo, un un grupo de personas que se encontraba e el lugar me ayudó", comentó.

Por otra parte, Luis Germán Acosta reiteró que "una cosa es contar y otra vivir" una situación como esta. Y es que no fue el único afectado, más adelante otros conductores resultaron afectados.

"Nunca había vivido una situación así, toca llevarlo a Bogotá, cambiar cabina, motor y todo lo que se quemó porque no estaba asegurado. Es el sustento y el trabajo mío, solamente uno se puede poner de pie y seguir", reiteró Acosta.

