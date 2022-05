Hora2022-episodio 32: amenazas, alianzas políticas y encuestas

Panelistas analizaron el impacto de las amenazas al candidato Gustavo Petro en la campaña política; las alianzas de algunos candidatos y el rol de las encuestas en la formación de opinión.

En el episodio 32 de la Hora2022, hora de elecciones, una oportunidad para analizar los últimos hechos en política. Se debatió sobre los discursos de campaña de Gustavo Petro, pues van desde una supuesta infiltración a otra campaña, hasta hablar de la necesidad de más tiempo para desarrollar su plan de gobierno, así como una opinión sobre el plan para atentar en su contra que fue revelado por su equipo esta tarde. Después una mirada a la situación en el centro y lo que ocurra en los próximos días con tres candidaturas que podrían terminar juntas; así como un análisis a la situación de las encuestas, su credibilidad y el efecto que tienen en la campaña.

A 26 días de la jornada de elecciones presidenciales, se intensifican los movimientos del ajedrez político que buscan acomodar y encontrar las fichas indicadas por parte de las distintas campañas políticas para hacerse a la presidencia y llegar a la Casa de Nariño el próximo 7 de agosto, en los últimos días se han producido varios movimientos. Por un lado, están las posibilidades de una unión entre tres candidaturas: Rodolfo Hernández, Sergio Fajardo e Ingrid Betancourt. El exalcalde de Bucaramanga ha dicho que recibe a Fajardo cuando lo considere posible; el candidato de la Esperanza dijo esta mañana en 6AM Hoy por Hoy que no está considerando alianzas, que está concentrado en su campaña, pero que en cualquier momento pueden conversar. Por su parte, Ingrid Betancourt, que hace algunos meses generó divisiones en la coalición de centro, ahora ha dicho que se debe lograr una opción viable para el centro.

Parte de lo que ocurre en el centro, surge de la situación que reflejaron varias encuestas este fin de semana. Por un lado, la Invamer para Noticias Caracol ubicó a Petro con 43,6 por ciento; Federico Gutiérrez con 26,7, Hernández con 13,9 y en cuarto lugar y perdiendo puntos, Sergio Fajardo con 6,5… por otro lado, está la de Guarumo para El Tiempo en la que Petro tiene 36,4; Federico 30,6; Hernández 12,9 y también en cuarto puesto, Fajardo con 6,9. Ante estos resultados, este último candidato ha dicho que las encuestas se deberían prohibir un mes antes para evitar que influyan en la opinión, afirmó que “algo huele mal” y que están siendo utilizadas para sustituir el sentido de competencia política.

Dentro de los movimientos del ajedrez, también están los hechos que rodean la campaña del Pacto Histórico, pues polémicas como la de una supuesta infiltración a la campaña de Federico Gutiérrez; la aceptación de Petro de que sus objetivos de gobierno no se logran en cuatro años, o la cancelación de dos días de campaña en el Eje Cafetero por alertas de un posible atentado en contra del candidato por parte de la organización “La Cordillera” hacen parte de los hechos que rodean la campaña de quien hoy lidera todas las encuestas.

Lo que dicen los panelistas:

Para Isabel Cristina Jaramillo, abogada, profesora en la Universidad de los Andes y columnista, la amenaza contra Gustavo Petro es muy difícil y esto trae recuerdos de una época que no quisiéramos repetir, “es un momento de llamar a instituciones a que tengan delicadeza en lenguaje, en la expresión de desacuerdos porque realmente no nos deja tranquilos esta situación”, pues cree que en el ambiente de desconfianza actual es necesario resolver este tipo de dudas en el proceso electoral.

En cuanto al avance de la contienda, dijo que al inicio se dieron debates importantes sobre impuestos, regímenes catastrales, expropiación, pero comenta que al parecer al electorado le parece más importante entender si el candidato tiene o no capacidad de mando y posturas que despierten pasiones. Agregó que el intento del centro político de ser auténtico y alejado de la política tradicional parece no ser apropiado para el momento en el que estamos.

Rodrigo Pombo, abogado, profesor universitario y columnista, planteó que la situación de seguridad preocupa y amerita atención y cuidado, “creo que Petro es mitómano y hoy su único objetivo es impactar con falsas promesas, mentiras y escándalos y eso tiene gran recordación en votante”, pero aseguró que eso no reduce la importancia de la seguridad y de la necesidad de que las autoridades investiguen.

Destacó que hoy no hay un centro político, sino tres espectros: “una izquierda fanática, radical y exterrorista que se representa en Gustavo Petro. Segundo, una izquierda lúcida, democrática, respetuosa de instituciones como la de Fajardo. Y, por último, una centroderecha con una figura joven y novedosa”, la cual según el abogado cumple con los postulados de la derecha: defensa de libertades personales, defensa democracia liberal, estado Derecho donde se cumple ley y una defensa al sector productivo y “ahí están diferencias”, afirmó.

Paloma Valencia, senadora de la república por el Centro Democrático, dijo que es grave que haya amenazas hacia candidatos y que las autoridades deben mirarlo con detenimiento porque acá se han asesinado líderes en vísperas electorales, “hay que tomarlo con la seriedad del caso, independiente si gusta o no Petro, debe haber garantía de seguridad”.

Planteó que lo peor de las elecciones es que no hay nada cierto, “Federico y Petro están adelante, pero parece que nada está escrito porque la unión del centro en Rodolfo Hernández puede generar un desbalance”, aunque por ahora ve un gran fracaso en el sector político del centro ante las discusiones que se han dado. Aseguró que el discurso de Petro es de no estar los mismos con las mismas, pero aclara que cuando se mira la campaña, “está lleno de mismos y mismas. Una cosa es que usted tenga consistencia ideológica con lo que dice, pero no entiendo coherencia”, afirmó.

Federico Gómez Lara, periodista y director de la revista Cambio, comentó que en política la polarización no es mala “per se”, pues cree que es un escenario de confrontación, “pero hemos llegado a un ambiente poco deseable en contienda presidencial en donde estas amenazas puede tomarse en serio, lo que denuncia campaña de Petro es un hecho que se debe investigar, hay antecedentes históricos en el país que hacen que lo que ocurra hoy, es una amenaza creíble o susceptible de investigación desde donde venga”.

Frente a la demora de algunas alianzas políticas como la del Centro Democrático y Federico Gutiérrez, se preguntó si esa demora no es un poco un saludo a la bandera o un caballo de batalla en el que el uribismo se mantiene al margen de la campaña de Gutiérrez para que no tenga que cargar con el peso del gobierno saliente. Sobre la campaña, dice que nada está escrito, aunque Federico y Petro sean los líderes de la contienda por miedo al continuismo o por miedo al cambio, además, dijo que se ve un poco de desastre en la campaña de Sergio Fajardo, esto sumado al ego y la torpeza de las decisiones del centro político.