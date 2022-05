Isabella Santodomingo dijo que a mujeres no las preparan para la menopausia

En entrevista en 10AM Hoy por Hoy habló Isabella Santodomingo sobre cómo la menopausia afecta a las mujeres.

Le puede interesar:

La actriz Isabella Santodomingo señaló que "Mi intención siempre ha sido ayudar, he recibido muchos mensajes de apoyo de las mujeres. Muchas mujeres nos sentimos destruidas y avergonzadas. Hay mujeres que sufren la menopausia a temprana edad, a muchas les da depresión o sensibilidad. Este es un momento de mucha reflexión. Nunca nos preparan para esta etapa, no le estamos contando a nadie, nos estamos muriendo por dentro".

De igual manera, resaltó, "fue un momento brutal para mí. No es como que tenga que contar todo sobre mi vida, yo siempre he sido de publicar y compartir mi vida. Pero de un momento para acá, desde que cumplí los 50 años, me sentí como cautiva, presa dentro de mi propia vida, avergonzada. Como si envejecer, o cumplir años, o tener canas o todas las cosas naturales por las que vamos a travesar todos los que por fortuna vamos a llegar a una edad avanzada lucidos y medianamente bien, ¿por qué llegar sin la información, por qué ocultarnos y caer víctimas de una presión?"

"Para mí publicar este vídeo fue mi forma de decirles que me cansé de ser hipócrita, de estar escondida y de sentirme mal, como si hubiera hecho algo malo, como si no fuera normal envejecer. Quiero dejar de sentirme mal por algo que no puedo cambiar" mencionó.

Escuche la entrevista completa en el audio de arriba.

Abajo puede ver el video de la actriz: