El Pulso del Fútbol, 5 de mayo de 2022

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Óscar Rentería hablaron sobre el partido entre el Real Madrid y el Manchester City, en el que el conjunto merengue remontó la serie en los últimos minutos. Óscar dijo: "Guardiola es uno de los mejores técnicos del mundo, y sus éxitos lo respaldan, pero ayer se equivocó cuando sacó a De Bruyne y a Gabriel Jesús. Yo no lo sacaría, pero si fuera Guardiola renunciaría". Sobre el tema César agregó: "Yo creo que no le ha ido bien en Champions, pero así es el fútbol. Es que el rival también juega. No creo que sea justo que le eches toda la culpa a Guardiola".

