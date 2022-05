Superintendencia trabaja para salvar a Justo & Bueno

En entrevista en 6AM Hoy por Hoy habló Billy Antonio Escobar, superintendente de Sociedades sobre la actual situación de Justo & Bueno

El funcionario señaló que "se realizó la audiencia a instancias del juez, y estamos a la espera de que nos llegue la información completa de que si efectivamente se logró la venta de Justo & Bueno a efectos de que salga adelante".

"Algunos acreedores han presentado una propuesta paralela por sacar adelante la sociedad. Sin embargo, aprovechó para decir que no es una responsabilidad del Gobierno, pero estamos esperando, si se da la posibilidad, de que nosotros podamos salvar Justo & Bueno, como lo hemos hecho con otras sociedades". resaltó Escobar.

Asimismo, recalcó que "lo único que nosotros recibimos fue un comunicado que ellos escribieron, que no estaba en el expediente, manifestando que se habían hecho a las acciones, pero no es un comunicado oficial. Pero hasta que no llegue al proceso una evidencia real, para nosotros no hay nada, lo que no está en el expediente para la ley no existe. Hay 5.500 empleados a los que no se les ha pagado".

"Hay varias propuestas en el sentido de capitalizar la deuda de Justo & Bueno para salvar la empresa, pero eso está sujeto a que sea una propuesta coherente y estructurada desde el punto legal y financiero. No existen los recursos y no ha pasado nada desde la actuación nuestra. Todos necesitan claridad sobre el tema. La propuesta de esta Superintendencia es salvar empresas, ser un hospital y no una funeraria de empresas", mencionó Escobar.

