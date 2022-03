Episodio 28-Hora2022: los quemados que buscan renovar la política

En el episodio 28 de la Hora 2022, hora de elecciones, una oportunidad para hablar con los congresistas que no alcanzaron el umbral para llegar o continuar en el Congreso. Se debatió sobre las posibilidades de una nueva política en el país, una política con nuevos representantes y que puede empezar a respirar un nuevo aire. Se analizaron las causas de su derrota, la ausencia de los votos y el peso que tienen los partidos y estructuras políticas. También una mirada al avance de la contienda electoral, las movidas de los partidos y el peso que empiezan a tener algunas figuras.

Los cupos en las elecciones legislativas eran limitados. Para la votación del pasado 13 de marzo se presentaron cerca de 2.801 aspirantes, pero los escaños sumando Cámara y Senado era solo de 293, es decir, la gran mayoría se iba a "quemar" o no alcanzaría el umbral para volver al Capitolio o llegar por primera vez. En esta oportunidad fueron varias figuras de peso, que realizaron un trabajo relevante en los últimos cuatro años las que se quedaron por fuera ante la falta de votos; errores de campaña o simplemente porque llegaron nuevas figuras políticas a ocupar su lugar. Congresistas que en el cuatrienio que está por terminar impulsaron proyectos como la reducción de salarios de congresistas o límites al periodo de receso legislativo; también impulsaron proyectos de cannabis de uso adulto, eutanasia o la regulación clave para la llegada de las vacunas al país.

Con varias de estas figuras al final de su legislatura y sin la esperanza de volver al menos por los próximos cuatro años al congreso, hemos visto a distintas de estas figuras en reuniones, encuentros y discusiones con otras figuras políticas y hasta con candidatos a la presidencia, por lo que se empieza a hablar de las posibilidades de una nueva política, de una política diferente por fuera del Capitolio. Una nueva política que contrasta con lo que piensan los colombianos, pues justo este miércoles el DANE publicó una nueva encuesta de Cultura Política, en la cual, le toma al pulso al país en la materia. El 52,2 por ciento de los encuestados se siente muy insatisfecho con la democracia, mientras que el 55 cree que el país es medianamente democrático. En cuanto a corrientes políticas, el 44,3 se considera de centro, mientras que en la derecha está el 17 por ciento y en la izquierda el 14, datos que contrastan a la luz de los últimos resultados electorales.

La encuesta incluye varios datos sobre la percepción ciudadana sobre el congreso y su importancia en la democracia, pues en uno de los indicadores que más cae, el de la importancia del Legislativo en democracia, pasó del 70 por ciento en 2019 al 58 en 2021. Y solo para el 48 por ciento es importante esta elección, ubicando la de Cámara de Representantes en séptimo lugar, colocando por encima las presidenciales o locales.

Lo que dicen los panelistas

Juan Fernando Reyes Kuri, representante a la cámara por el partido Liberal, planteó que, si uno ve la composición del congreso, se ven grandes maquinarias que siguen funcionando, otro elemento que comentó fue el número de personas que lograron mover los extremos. "En el Valle del Cauca el Pacto Histórico pasó de 0 a 5 curules. Eso no lo habíamos visto antes. En esa lista la gente no tenía idea de por quién estaba votando porque era una lista cerrada", también advirtió que no hubo suficiente conexión con el electorado, "nos dedicamos a mostrar el trabajo y los resultados".

Señaló que parte del resultado de las elecciones se debe a que se fue duro con los problemas y suave con las personas, "la campaña demostró que las personas quieren que se den peleas y no se solucionen los problemas".

Para Gabriel Santos, representante a la cámara por el Centro Democrático, explicó los motivos que unen a los congresistas que no alcanzaron a llegar al congreso, "hay algo distinto que nos une y que no son la norma en la política, cosas necesarias para construir una nueva generación de políticos", contó que se han ido encontrando con otros personajes que se quemaron y que antes de pensar en lo electoral, está presente el sentimiento de qué camino tomar.

Señaló que hay una tendencia que para hacerse elegir hay que caer en la desinstitucionalización y caer en la "noticia gris". "Estamos abocados a una crisis institucional gravísima, acrecentada por las dudas alrededor del conteo de las elecciones. Esto nos puede llevar a una crisis democrática muy seria", concluyó

Diana Rodríguez, excandidata a la cámara de representantes por la Alianza Verde, comentó que no estamos en la situación de hace 4 años, "hay desgaste de credibilidad en instituciones, democracia, venimos de pandemia, hay emociones de miedo y de necesidad de cambio". Agregó que la apuesta de unir a los "quemados" se centra en la transformación del país, "se quería hacerlo desde congreso, pero no es el único lugar para aportar".

Señaló que estamos ante una acción colectiva buscando puntos de encuentro, "pero lo cierto es la convicción de seguir construyendo y hay que ver el contexto en el que está el país, estas voces son necesarias para evitar la polarización".

Para José Daniel López, representante a la cámara por Cambio Radical, siempre que se pierde unas elecciones se debe empezar asumiendo la responsabilidad propia, "esa debe ser la actitud de quienes participamos en la democracia". Planteó que quienes se quemaron no eran productos de temporada y agregó que el sentimiento de temporada es la indignación, algo que cree ellos no representan, pues los valores son distintos.