Francia Márquez: “Política antidrogas ha servido para dejar muertos”

En entrevista en 10AM Hoy por Hoy habló la fórmula vicepresidencial de Gustavo Petro, Francia Márquez, sobre su papel si llega a ocupar el cargo.

"Yo creo que lo que este proceso ha permitido es evidenciar el racismo, que siempre ha estado ahí. A mí no me ha sorprendido, las condiciones en las que viven las personas afrodescendientes", indicó Francia Márquez.

A su vez, Francia Márquez mencionó que creció "en un territorio ancestral, hemos estado habitando como población afrodescendiente y aprendí a hacer minería porque eso es lo que nos quedó, mis abuelos hacían. Ellos me enseñaron a hacerlo, porque era una forma de vivir, ante el abandono del Estado. Mi mamá era minera y hacia agricultura. Yo aprendí a trabajar la tierra y ahí esta el valor".

¿Por qué se volvió activista?

Sobre cómo se hizo activista contó: "Cuando tenía 13 o 14 años iban a desviar el rio Salvajina y las personas se quedaron sin tierras porque se las quitaron. Hoy el Valle del Cauca no produce alimentos. A la gente le quitaron las tierras para construir esa represa, lo que pasa hoy en Hidroituango es lo mismo que pasó en los ochentas. Les quitaron las tierras y ni siquiera se las valorizaron. Ellos no tienen forma de movilizarse. Hay una consciencia de esos proyectos que no han generado desarrollo. Es un proyecto que ni siquiera genera energía. Incluso, no tenemos agua. Fui creciendo al lado de las personas que tenían luchas territoriales. No podíamos hacer la minería, o ir a pescar, nuestro único territorio era el rio. Esto me involucró y es lo que me tiene aquí".

Si llega a la vicepresidencia, en relación con la energía lo que propone es "la mayoría de las fuentes que generan energía, son empresas microcentrales. Yo creo que hacer microcentrales, por supuesto, lo que ya está. ¿Cuánta gente sigue hoy en día con velas? Mucha de la energía hoy se exporta. Hay que revisar los impactos ambientales, alimenticios y culturales. Esta represa cambio el clima y cambio la producción agrícola. El estado tiene que proteger, porque este proyecto trajo unas consecuencias y, además, hemos vivido el conflicto, este proyecto se volvió una amenaza y el Estado tiene que proteger."

"Cuando se construyó la represa lo primero que hicieron fue construir tres bases militares. Al hablar con los mineros, ellos contaban que los militares no los dejaban hacer minería. De hecho, llegaban los actores armados ilegales a confrontarse y quedaba la gente en medio. A su vez, no se puede negar la producción de coca, la gente lo hace porque no tiene más", afirmó la ex precandidata presidencial

Regulación de las drogas

De igual manera, sobre la regulación de las drogas en el país señaló que "creo que la política antidrogas no ha sido eficaz, ha servido para dejar muertos y dinero en los bancos, para financiar la corrupción y campañas. Creo que el camino es legalizar. Creo que el gran desafío que tenemos es enfrentar un nuevo paradigma para enfrentar el problema de los muertos, hay que plantear un nuevo paradigma porque tiene un enfoque racial y colocar un debate internacional. Aquí lo que se hace es estigmatizar al paciente y no tratar este tema como salud pública. Plantear esto implica un desafío y proponer reglas claras para que los niños no se pierdan en las drogas. No podemos negar que el conflicto armado se sostiene con las drogas del país", afirmó Franci Márquez.

Sobre la producción de caña de azúcar, resaltó que "hay que revisar cuánta gente se beneficia, porque la gente está viviendo de manera miserable, las personas no tienen un salario digno. Yo tengo familia que tiene problemas de salud, porque el trabajo de la caña los ha afectado. Yo creo que un proyecto de economía tiene que beneficiar a la gente y no solo centrarse en beneficiar a unos."

"Expropiar es lo que hicieron cuando nos dijeron que con la caña íbamos a salir de la pobreza. Pero después la gente que estaba endeudada por los créditos perdió los terrenos porque no sabía sobre bien sobre estos cultivos. Lo mismo pasó con la represa Salvajina. La propuesta es que un proyecto económico como ese tiene que beneficiar a la gente. Creo que tenemos que replantearnos los valores. Cuando hay economías que aportan más que un empleo, si no transforman la sociedad, esas economías se fortalecen", agregó.

A su vez, cuestionó a los empresarios, "mi pregunta es, estos emporios económicos, ¿están dispuestos a plantear un proyecto que beneficie a las comunidades?"