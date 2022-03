Rodrigo Lara: “Esto no es Narnia, donde las soluciones salen de la nada”

En entrevista en 6AM Hoy por Hoy habló Rodrigo Lara, fórmula vicepresidencial de Federico Gutiérrez, sobre el país, el mandato de Duque, y cómo tomó la decisión ser parte de la campaña del candidato presidencial.

Sobre cómo fue la propuesta para ser fórmula vicepresidencial indicó, "llevo más de dos años alejado de todo tema político, no participé en elecciones regionales o consultas. Nos hemos mantenido siempre en contacto con Federico, desde la Alcaldía, con quien cultivamos una gran amistad, compartimos mucho de lo que estamos proponiendo. Me llamó la última semana y me dijo vamos a trabajar juntos, quiero que estés acá cerca."

"Me sorprendió muchísimo. Le dije <<vamos a pensarlo>>, y él me dijo <<le doy media hora>>, me dio un poco más. Salí a caminar, a tomar aire y a pensar en Colombia, en lo que necesita este país. Creo que es una decisión acertada, le comenté a mi familia y es una decisión de vida. Muy contento, porque vamos a unir a Colombia en una campaña de esperanza, alejada de odio, de populismo, vamos a construir desde las regiones y es la razón por la que estoy acá".

En relación con el Centro Democrático y el uribismo mencionó que, "yo respeto el pensamiento de las personas. Casualmente tengo amigos que han sido uribistas y tengo muchas personas que son de izquierda, que tienen un pensamiento social absolutamente comprometido y son mis amigos. Esa es Colombia. Pero, ¿qué es lo que quieren las campañas? Encasillar a las personas en una o en otra. Yo creo que aquí hay un mensaje con la designación de Fico como su vicepresidente, y es una persona que no proviene de un partido tradicional, que no viene de unas esferas políticas altas y que tiene una historia como la de muchísimas personas de este país."

"La invitación finalmente a Colombia para que dejemos de estigmatizar al uno o al otro. Yo no creo que alguien sea malo por pensar diferente, y eso pasa en las familias, donde terminan alejados. Invitamos al país para que en medio de las diferencias construyamos una propuesta que nos una, que le lleguemos a los campesinos para que les construyan vías, a las personas que sueñan con una familia y a los jóvenes que buscan empleo. Esos problemas no son de izquierda, no son de derecha, no son de centro, el centro no es dueño de nada como la derecha o la izquierda, las personas deciden libremente."

Acerca de su cercanía con Fajardo y el Partido Verde, confesó que "hace dos años yo no pertenezco a las directivas del partido, estoy totalmente desconectado del ámbito político. A Sergio lo conozco, lo respeto y lo apoyé así como con Mockus. He aprendido muchísimo, pero creo que hay un momento en donde debemos unirnos, no los que pensamos igual, sino los que compartimos un mismo ideal."

Sobre Petro, "yo creo que es una persona necesaria en la política del país, ha desnudado muchos de los problemas, aquí no podemos caer en un solo político. Por eso creo que son importantes todos los actores. Yo que fui alcalde, a uno le molestan las críticas, pero en medio de eso es bueno tener personas que sean contradictores. Pero no se puede perder el respeto, y ese es el llamado que yo hago en esta campaña, como respeto al presidente Uribe, hay cosas que no comparto, por supuesto, pero eso no significa que yo tenga un odio visceral por una persona".

Además, habló sobre el presidente Duque, "no podemos decir si es bueno o es malo, hay cosas que resaltar de un gobierno. Yo también fui gobernante y existe lo bueno y lo malo. Aquí yo soy muy dado a hablar del futuro, qué hay que mejorar".

Finalmente, señaló que "la gente está indignada por la corrupción, yo entré a la política por eso. Tengo la frente en alto y las manos limpias, pero Colombia no puede seguir por ese camino. Esto no es el país de Narnia, donde las soluciones salen de la nada. Tenemos que sentarnos como país a definir un norte"