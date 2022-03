¿Cuál es el rumbo que toman las campañas a la Presidencia?

En Hora 20 un debate para analizar a fondo el rumbo que toman las compañas presidenciales; la definición de fórmulas vicepresidenciales y el papel de los afros en medio de esta contienda electoral; también se habló de la inscripción de candidaturas y las reuniones entre los candidatos y distintas organizaciones políticas para dar una mirada al portazo del partido Liberal.

Casi dos meses antes la primera vuelta del 29 de mayo, las distintas figuras políticas empiezan a definir cuál será el rumbo y las banderas de sus campañas. Finalmente, este miércoles Francia Márquez, una de las revelaciones de esta campaña y después de sacar más de 780 mil votos el pasado 13 de marzo, se configuró como la fórmula vicepresidencial de Gustavo Petro. Con esta decisión, el líder del Pacto Histórico honra la palabra de nombrar su fórmula a la segunda persona en la consulta y al tiempo, se despejaban las dudas del papel que cumplirían otros partidos en esa posición.

Horas después de que se hiciera pública la fórmula, empezaron las reacciones: la más fuerte la del líder del partido Liberal, César Gaviria. En un comunicado expresó su inconformismo con las palabras que dio Márquez en el acto de este mediodía, pues dijo que la puerta estaba abierta para el partido Liberal, pero que César Gaviria representaba el neoliberalismo y que era “más de lo mismo”. El expresidente Gaviria dijo que estas declaraciones eran groseras, falsas y malintencionadas y que, ante lo dicho, cualquier diálogo se convertía en inviable con el Pacto Histórico, incluso dijo que mientras fuera presidente del liberalismo daba por terminada cualquier conversación con ese sector político. Justo este martes hubo reunión de bancada en el que se anunció que después de semana santa el partido definiría a quién le da su apoyo para las elecciones presidenciales, un apoyo que por ahora se aleja del Pacto Histórico a pesar de los encuentros y conversaciones que se dieron previo y posterior a la elección del 13 de marzo.

Con la designación de Francia Márquez, esta sería la quinta fórmula a la vicepresidencia considerada afro o de negritudes. Pues de las nueve candidaturas a la presidencia, solo Federico Gutiérrez no ha definido quién lo acompañará, mientras que en cinco oportunidades son afrodescendientes: Luis Gilberto Murillo como fórmula de Sergio Fajardo, Marlene Castillo en compañía con Rodolfo Hernández, Luis Pérez invitó a Ceferino Mosquera y el candidato cristiano John Milton Rodríguez en llave con Sandra de las Lajas Torres, un hecho histórico en la historia político electoral del país ante la alta presencia de afros en la campaña.

Lo que dicen los panelistas

Alicia Eugenia Silva, exsecretaria de Gobierno de Bogotá; excandidata a la vicepresidencia de la República, planteó que el Partido Liberal es indispensable para las mayorías, “una semana después de primera vuelta, Gaviria dijo que se iba con Duque y eso facilitó el triunfo”, recordando lo ocurrido hace cuatro años. De otro lado, agregó que César Gaviria tiene problemas porque no tiene la misma fuerza ni cogida de otros tiempos, “ha habido movimientos en el partido diciendo que se van con distintos candidatos” y considera que para el expresidente fue una buena salida que Francia lo haya rechazado.

Juan Pablo Estrada, abogado, profesor universitario y columnista, explicó que los 1.5 millones del partido Liberal ya están destinados, “unos en el centro que tiene arrastre; otros en el gobierno y otros con sus simpatías puestas en Petro; es triste el final del partido liberal”. Agregó que no ve capacidad de endoso en las elecciones presidenciales, “no hay mecánica de las parlamentarias. En plaza pública un senador puede movilizar, pero de ahí a que sea voto, eso es muy contado y no entra a alterar”.

Señaló que Federico Gutiérrez debe buscar una fórmula que le permita captar votos en el centro, “que le pida cita a Santos no es fortuito, él tiene que fortalecer los votos, porque de lo contrario es difícil de que crezca”.

Rafael Nieto, abogado, ex viceministro de justicia y ex precandidato presidencial, comentó que en el liberalismo está la llave de gobernabilidad del congreso, “Ninguna eventual coalición podría funcionar sin el partido Liberal. Se necesita ese voto para construir mayoría”. Comentó que de alguna manera Francia Márquez se convirtió en una buena excusa para que Gaviria tomara distancia del Pacto Histórico, asegurando que las declaraciones de la ahora fórmula a la vicepresidencia de Gustavo Petro eran infantiles, “esa designación no le suma a Petro, esos votos ya los tenía y me temo que lo metió en un lio político del cual no sé cómo va a salir”, haciendo referencia a lo dicho por Márquez sobre el expresidente Gaviria y el retiro del diálogo con el partido Liberal.

Para Tatiana Andia, economista, historiadora, directora de la Escuela de Postgrados de la Universidad de los Andes y profesora universitaria, planteó que la foto de expresidentes es plausible, pero no va a tener mismo impacto al de hace cuatro años, “esa foto va a tener significancia mayor y podría ser un desprestigio para el candidato que apoye”.

Afirmó que Francia sí le suma a Petro, “le suma coherencia, refleja el ideario que él ha defendido de ser un país diverso, dignidad y los nadie. No estoy segura de que quienes votaron por Francia, si ella no era fórmula, votarían por Petro. Se reclamaba coherencia”.

Por último, dijo que Fico no la tiene nada fácil, “él tiene que irse con una mujer más hacia el centro y eso no lo veo fácil. Con la marca del uribismo, es complejo que una mujer de centro le acepte la vicepresidencia”.