Wilson Morelo: "Santa Fe tiene una nómina buena, pero no larga"

El delantero de Independiente Santa Fe, Wilson Morelo, habló con El VBar sobre su buen presente con el equipo Cardenal, así como también resaltó el resurgir de los dirigidos por Martín Cardetti, encadenando dos triunfos consecutivos y ubicándose en los ocho (6°).

No obstante, en primera medida el futbolista cordobés se unió al debate de la Selección Colombia e incluso se refirió al deseo de integrar una convocatoria, aunque no es algo que lo preocupe.

"Siempre uno quiere estar en una selección, pero es algo que tomo con tranquilidad. Si las cosas no llegan o no han llegado, es por alguna razón. De querer quisiera, pero que me quite el sueño, no, estoy tranquilo", comentó el futbolista de 34 años.

"Uno como delantero siempre en el terreno de juego va a querer convertir la primera opción que se tiene, si uno supiera que solo va a tener una opción y no se van a tener más, se presionan más. Es muy cambiante el tema pero también pasa por la confianza, es muy mental. Todos los delanteros hoy en día han tenido la oportunidad de jugar. Yo viendo los últimos partidos, no he visto que hayan puesto los delantero mano a mano, hay mucho centros, pero de ver al delantero de cara al arco, no se ha visto", agregó sobre los delantero de la Selección Colombia.

Entrando en el tema de Independiente Santa Fe, destacó que parece ser su lugar en el mundo ya que "siempre que vuelve llega bien". Por su parte, se refirió a la actualidad del equipo y la posibilidad de pelear por el título para este semestre.

"Nosotros comenzamos el torneo muy bien. Santa Fe no tiene una nómina muy larga, es una nómina buena pero no larga. Comenzamos jugando con 4-4-3, luego vinieron las lesiones, el otro sistema no nos dio resultados y hubo bajas importantes. El equipo perdió la brújula en un momento. A mí me tiene muy contento que volvimos al 4-3-3 y estoy contento porque volvimos y vamos de menos a más y veo en el equipo una mejoría, tenemos la oportunidad de consolidar un sistema y un equipo titular. El equipo ha levantado en las dos últimas fechas", concluyó.

Recientemente, Morelo anotó tres goles ante Bucaramanga, lo que le permitió llegar a 79 anotaciones con la institución, además de igualar al Tren Valencia en goles con Santa Fe.