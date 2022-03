Rueda: "No podemos esperar que Luis Díaz sea el salvador de la Selección"

El entrenador de la Selección Colombia, Reinaldo Rueda, habló en conferencia previa al juego contra Bolivia de este jueves en el Metropolitano de Barranquilla por la Fecha 17 de las eliminatorias al Mundial.

Uno de los temas sobre los que se refirió el seleccionador nacional, tuvo que ver con probablemente el futbolista con el mejor presente en Europa que juega para uno de los clubes más prestigiosos, Luis Díaz.

Rueda, destacó que se reunió con el futbolista guajiro para hablar sobre la Selección y su rol, haciendo énfasis en que hace parte del colectivo y no es una solución o el salvador.

"Ayer me reuní con Lucho para decirle que él es parte de la Selección, pero no la solución de la Selección, no debe cargar con esa mochila, es un gran referente internacional por el gran momento que pasa, por los meses que tuvo después de Copa América en Porto que le dieron para ser fichado por Liverpool él es parte de la Selección y debe compartir esa responsabilidad con todos, no podemos esperar que sea el salvador de la Selección, somo todos, es una colectividad", resaltó en rueda de prensa el técnico.

Por su parte, se refirió a la manera en que puede ser aprovechado Luis Díaz en el equipo, así como hizo mención en la manera en que ya es referenciado.

"Es muy positivo para nosotros poderlo aprovechar con todas las alegrías que está teniendo en su club. Él a pesar de haber crecido y formado acá, los rivales lo han referenciado fuerte y en situaciones los árbitros no lo han protegido. Él debe saber que debe compartir con todo el equipo la responsabilidad de construcción de ataque", agregó.

Luis Díaz de 25 años, llega a la doble fecha eliminatoria ante Bolivia y Venezuela, con 692 minutos disputados con Liverpool, además de 2 goles y una asistencia y actuaciones sobresalientes en cada juego que disputó.