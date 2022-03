"El sentimiento del pueblo es de no dejarse vencer": ucraniana en Bogotá

El traductor Edgar Rojas, que se encuentra casado con una ciudadana ucraniana llamada Margarita, sirvió de puente para entablar una conversación sobre el conflicto que actualmente se libra con Rusia.

La mujer llegó a Bogotá en días pasados desde la ciudad de Jarkov, mientras que su esposo se quedó en ese país con el resto de sus familiares. Ahora bien, están agradecidos por el buen tratamiento que han recibido en la capital:

"Todos los días me he podido comunicar con él, se encuentra con algunos amigos. Las sirenas no dejan de sonar y cada rato tienen que esconderse en los sótanos", comentó.

Por otra parte, Margarita no llegó sola, la acompañaron la abuela Valentina, de 76 años, y su hijo, que esperan que la situación mejora para regresar a su país.

"Ellos quieren demostrar que son fuertes y no se dejarán vencer por la agresión de Putin. Muchos familiares van a seguir luchando. El sentimiento del pueblo es de no dejarse vencer", reiteró.

Sobre su llegada a Bogotá

De acuerdo con Edgar Rojas, Margarita y su familia tienen una visa de turismo por 90 días, con opción de extenderse. La idea es aclarar su estatus y formalizar la situación.

Mariúpol

Sobre la ciudad portuaria de Mariúpol, la ucraniana reiteró que prácticamente ya no existe. Los civiles solamente querían salvarse y los bombardeos no les dieron tiempo para salir. En este punto, la situación es muy difícil y Rusia seguramente la tomará.

