Humberto Acevedo: "Nacional celebró el empate como si fuera un título"

Humberto Acevedo, portero titular del Deportivo Cali en el empate 3-3 frente a Atlético Nacional, destacó en rueda de prensa el juego de su equipo pese a desperdiciar la ventaja de tres goles y señaló la celebración de los jugadores rivales al final del juego, dando importancia a lo hecho por los azucareros.

"Verlo desde arriba es muy fácil, obviamente ustedes dirán '3-0, el equipo jugando extraordinario', es más, la gente estaba cantando el Olé a los 40 minutos, era un fútbol esplendido. La realidad es que hay cosas que no se saben por qué ocurren", comentó sobre el balance del compromiso.

"A mí no me gusta perder ni empatar, ¿ustedes vieron cómo celebraron Nacional hoy?, el equipo que dicen que es el más grande del país, dos Copas Libertadores, celebraron como si hubieran ganado un título el empate, o sea que tan mal no hicimos las cosas", señaló.

Y agregó al respecto: "hay que ver las dos partes de la película. Cuando vi los jugadores de Nacional celebrando el empate, celebrando como si fuera un título, ahí me di cuenta que hicimos un partido extraordinario".

Cali ganaba 3-0 al termino del primer tiempo ante el cuadro Verdolaga; sin embargo, en la etapa complementaria el partido finalizó igualado 3-3, aunque con el árbitro John Hinestroza como gran protagonista al sancionar dos penaltis para los antioqueños.