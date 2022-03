Embajador Goldberg: “Rusos tienen que responder por lo que están haciendo”

En entrevista en 6AM Hoy por Hoy habló Philip Goldberg, embajador de Estados Unidos en Colombia, sobre las relaciones entre los dos países y la invasión de Rusia a Ucrania.

Le puede interesar:

"Estamos en Cali celebrando las relaciones entre los dos países. Anoche teníamos un concierto de personas del Pacífico", señaló el funcionario.

Sobre la asignación de más 400 millones de dólares al país aclaró que "el Congreso de los Estados Unidos aprobó esa cifra para nuestro presupuesto a Colombia, que va enfocado a desarrollo económico, a programas para sostener el campo y sustituir cosechas de coca. Así como nuestra seguridad y la cooperación con la Policía y Fuerzas Armadas".

De igual manera, manifestó sobre las trabas que se presentaron para que ese dinero no fuera entregado al país que, "fueron quitados ciertos requisitos en la ley. Al mismo tiempo, hay ciertas certificaciones que mi país tiene que hacer para dar el dinero a las Fuerzas colombianas. Certificaciones que tienen que ver con derechos humanos. Tengo que mencionar que no hemos dado dinero al ESMAD, no tenemos ninguna intención de hacerlo y nunca lo hemos hecho".

En relación con las certificaciones relacionadas con los derechos humanos indicó que, "necesitamos hacer una certificación al Congreso de que las Fuerzas Armadas están observando los derechos, es una parte, pero no la totalidad".

Venezuela-Rusia

De Venezuela dijo que de acuerdo a la Casa Blanca, los diálogos se relacionaron con los regímenes que estaban allá.

Acerca de las inquietudes del senador Iván Cepeda sobre la estadía de fuerzas armadas militares de USA en el país expresó, "eso es algo fuera de la realidad, Colombia es un aliado, que fue nombrado aliado no Otan, pero no tienen que ver con participación, ejercicios o mandar soldados".

Finalmente, del submarino nuclear cerca a Colombia confesó que "ese ejercicio es normal, no tiene que ver con un mensaje a Venezuela, es parte de nuestros ejercicios de siempre".

De la presencia de militares rusos en Venezuela mencionó, "es una preocupación y los rusos tienen que responder al mundo por lo que están haciendo. Aquí y en otros países democráticos tenemos que hablar sobre violación de derechos humanos, crueldad e invasión de territorio".