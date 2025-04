Manifestantes bloquearon la carrera 7ª en Bogotá tras velatón por el asesinato de Sara Aileén

carrera 7ª entre calles 59 y 63, en Bogotá, debido a la presencia de manifestantes que participaron en una velatón por la muerte de Sara Aileén. La actividad inició como una jornada pacífica de homenaje, pero posteriormente derivó en una protesta con bloqueos en ambos sentidos de la vía.

“¡Su nombre era Sara!”, gritaron decenas de asistentes mientras encendían velas y exigían justicia. Varias personas que participaron en la movilización señalaron que no se trataba de un caso aislado, sino de una expresión sistemática de odio y violencia contra las personas trans. Para muchos, lo ocurrido refleja el miedo constante con el que viven, la falta de respuesta del Estado y el silencio de una sociedad que normaliza estos crímenes.

Durante la jornada, quienes asistieron destacaron que la muerte de Sara Aileén no solo fue dolorosa, sino también mediática. Criticaron la forma en que fue expuesta en redes sociales y reclamaron la falta de ayuda oportuna en el momento en que fue encontrada herida. “Estamos en pie de lucha”, dijo una joven trans, quien destacó que la movilización no era solo un homenaje, sino también una forma de resistencia.

También hicieron un llamado a otras personas de género diverso a no ocultarse, a organizarse y a no dejarse vencer por el miedo. “Nos protegemos entre nosotras, no nos defiende el Estado”, afirmó otra de las manifestantes. Además, recordaron que movilizaciones similares se realizaron en al menos seis ciudades más del país.

Según informó el brigadier general Carlos Triana, de la Policía Nacional, se encuentra en curso una investigación liderada por la Fiscalía General de la Nación, apoyada por un equipo especializado de la Dijín e Interpol, que ya fue trasladado a Medellín para apoyar el caso.

“Hay una recompensa de hasta 100 millones de pesos por la ubicación y captura de estos criminales”, confirmó el oficial en rueda de prensa.