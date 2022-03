La minibancada que armó el senador Mario Castaño en el nuevo Congreso

El congresista Mario Castaño Pérez, reelegido por segunda vez e investigado actualmente por la Corte Suprema por corrupción, consiguió armar su minibancada liberal con los nuevos representantes a la Cámara por los departamentos del Quindío, Caldas y Cauca.

Se trata de la exgerente de Telecafé Sandra Bibiana Aristizábal Saleg, quien logró 11.694 sufragios; la abogada Piedad Correal Rubiano, que consiguió 16.915 votos; José Octavio Cardona León, exalcalde de Manizales elegido con 23.279 votos, y César Cristian Gómez Castro, exmandatario de Popayán que llega al Congreso con 19.686 votos. Pero, ¿quiénes son las nuevas fichas de Castaño en el Congreso?

Fuentes consultadas por #LasCuentasClaras indican que la representante electa Aristizábal Saleg, de profesión administradora de empresas, era la que manejaba la contratación pública del alcalde encargado que tuvo Armenia en 2018 y 2019, Óscar Castellanos, nombrado por la Gobernación del Quindío por “recomendación del congresista liberal Castaño Pérez”. Castellanos reemplazó al mandatario electo Carlos Mario Álvarez Morales, quien renunció al ser señalado por la Fiscalía de direccionar $80 mil millones de la valorización a contratistas, políticos y familiares de la exalcaldesa de esa ciudad Luz Piedad Valencia Franco.

El medio El Quindiando registró que el paso de Aristizábal Saleg por la alcaldía de Armenia, como asesora administrativa de Castellanos, estuvo marcado por la supuesta designación de contratos a personas que votaran por la entonces candidata liberal a la alcaldía de Armenia Piedad Correal Rubiano, quien hoy es su nueva coequipera en la Cámara de Representantes y también cercana a Castaño Pérez. Durante unos días, Aristizábal Saleg fue suspendida de sus funciones por la Procuraduría, pero cuando terminaron las elecciones locales de 2019 fue reintegrada a sus funciones.

Ese retorno a la alcaldía de Armenia fue corto porque Sandra Bibiana fue nombrada en enero del 2020 como gerente del canal Telecafé, cargo al que fue recomendada por Mario Castaño Pérez ante el gobernador del Quindío, Roberto Jairo Jaramillo Cárdenas, mandatario al que el 29 de diciembre de 2019, en la plaza de Pijao, Castaño le puso la cinta de gobernador, como lo reseña el medio Las 2 Orillas. Su salida del cargo el 9 de marzo de 2021, según la propia Sandra Bibiana en carta pública, fue por motivos personales y familiares. Sin embargo, en medios trascendió que la dimisión se dio tras conocerse la firma de una serie de contratos millonarios que los entes de control tienen todavía en investigación.

Antes de llegar a los medios, la exgerente de Telecafé fue secretaria de Hacienda de David Barros Vélez, exalcalde de Armenia hoy prófugo de la justicia tras recibir dos condenas, una de ellas a 20 años de cárcel, por enriquecimiento ilícito y lavado de activos, todo mientras fue mandatario entre el 1 de enero de 2004 y el 31 de diciembre de 2007. El origen de dicha investigación fue la compra en abril de 2005, por parte de Barros y su esposa Luz Elena Isaza, de una empresa en Miami llamada Blackman Overseas Corp, con orígenes en las Islas Británicas.

En declaraciones al programa a La Carta, de Caracol Radio, la electa representante a la Cámara negó la vinculación a la red de corrupción que tiene investigado al congresista Mario Castaño, señalado por la Fiscalía de ser contactado por empresarios y particulares para que les ayudara a ubicar personas en cargos de la Procuraduría, la Contraloría, la Agencia Nacional de Minería, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Icbf, y la sede de Caldas del Sena, todo a cambio de de recibir en retribución “el 10 % del valor total de cada uno”.

“Para nadie es un secreto que en las últimas semanas tuve unos ataques de mentiras, inventos, pero Dios y la comunidad confiaron en mí y me apoyaron… Yo no puedo pretender tapar el sol con un dedo: mi fórmula al Senado (Mario Castaño) tiene unos problemas legales. Yo, realmente, siento mucho lo que le está pasando al senador. Le pido a Dios y a la virgen que pueda salir de sus problemas. Obviamente no tengo absolutamente nada que ver, lo que pasa es que personas que no querían que esta mujer del común llegara, en todo me colocaban a mí”, explicó Aristizábal Saleg.

La otra representante cercana a Castaño Pérez es Piedad Correal Rubiano, exdefensora del Pueblo en el Quindío, y quien intentó llegar a la Alcaldía de Armenia en el 2019 en una alianza de Cambio Radical, Partido Liberal y La U, pero su intentó fracasó luego de que su campaña estuviera marcada por unos audios revelados en medios en los que se le escucha decir que tiene “amarrada la contratación“ pública en esa alcaldía… “porque me tienen direccionada toda la Alcaldía y toda esa contratación y todo. A mi me dice el doctor Castellanos, sumemos, sumemos, y cómo vamos a sumar, pues teniéndolos trabajando aquí”, se escucha en esas grabaciones.

La abogada de la Universidad La Gran Colombia, aunque es fórmula del exalcalde de Pereira Juan Pablo Gallo, en el Quindío la referencian como una persona cercana a Mario Castaño a través de Sandra Bibiana Aristizábal Saleg, la exgerente de Telecafé que ahora es su compañera de trabajo legislativo por el mismo departamento.

Por su parte, José Octavio Cardona León, abogado de la Universidad de Manizales, es otro de los integrantes de la minibancada de Mario Castaño en este nuevo Congreso. Su candidatura a la Cámara estuvo promovida por el influyente senador en afiches donde salían las caras de los dos con los números de las candidaturas liberales de cada uno.

El pasado 12 de marzo Mario Castaño subió a su Facebook un video explicando cómo votar por él. En la filmación se le ve acompañado del propio Octavio Cardona y al fondo, en una pared, la imagen de la dupla política en un afiche. También, en fotos que circulan en internet, se les ve a los dos sonriendo con gorras y camisetas de cada campaña. El apoyo de Castaño Pérez se remonta a la alcaldía de Manizales que ejerció Cardona León entre el 1 de enero de 2016 y el 31 de diciembre de 2019.

Castaño Pérez, en ese entonces representante a la Cámara por Caldas, fue quien llevó a Cardona León a inscribir su candidatura para aspirar a la alcaldía de Manizales en el 2015 por el Partido Liberal y Opción Ciudadana. Una muestra de esa cercanía con Mario Castaño es que la esposa de este, Gloria Lucía Betancur Ciuffetelli, le donó a su campaña $40 millones, como consta en el reporte de Cuentas Claras del Consejo Nacional Electoral, CNE.

El último enlace de Mario Castaño en la nueva Cámara de Representantes es el exalcalde de Popayán, César Cristian Gómez Castro, quien recientemente negó haber recibido financiación del senador para su campaña política, esto en respuesta a un audio publicado por la Revista Semana en el que el congresista habla con una persona identificada como Juan Carlos Martínez que dice que habló con “Cristian en el Cauca” sobre una posible entrega de 1500 millones para la “Cámara”, es decir, como apoyo económico a la candidatura.

Sin embargo, la cercanía entre Mario Castaño y César Cristian Gómez Castro queda en evidencia al observar que el propio senador el 23 de septiembre del 2021 acompañó en Popayán el lanzamiento de la candidatura liberal del exalcalde de Popayán, como lo registraron medios locales con fotos del momento.

“Gómez Castro será en equipo la fórmula en el Cauca del también contador público Castaño Pérez para aspirar nuevamente a un escaño en el Senado de la República por la colectividad roja”, se lee en una noticia publicada en el medio digital Periódico La Última.

Durante las audiencias en la investigación que salpica al senador Mario Castaño, el fiscal del caso aseguró que Gómez Castro es investigado por la entrega irregular de un contrato por casi $4 mil millones en el que tercerizó los servicios del tránsito en Popayán, desconociendo que debía hacer por licitación pública.