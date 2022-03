No existe ningún fraude en Colombia: Registrador Alexander Vega

En una rueda de prensa el Registrador Nacional del Estado Civil, Alexander Vega, dio un parte de tranquilidad asegurando que, “los escrutinios transcurren con normalidad en todos los municipios de Colombia”, razón por la cual, no hay riesgos ni amenazas de la presencia de fraude electoral.

“No existe ningún fraude en Colombia y no existe ninguna posibilidad de fraude teniendo en cuenta que intervienen varios actores en el proceso electoral, […] tuvimos 6 misiones de observación electoral, se nombraron más de 200 mil testigos y se nombraron todos los jurados de votación de los partidos políticos”, dijo Vega.

Además, informó que mañana, 18 de marzo, la Registraduría Nacional del Estado civil y el Consejo Nacional Electoral (CNE), “daremos los resultados oficiales de todos los escrutinios municipales de la de la votación del Senado de la República”; adicionalmente, se entregaran los resultados oficiales de las consultas interpartidistas.

De esta manera, Vega señaló que es prematuro hablar que algún candidato ganó o recuperó votos dado que, es necesario esperar al escrutinio. Insistió en que “todo lo que se diga en las redes sociales se asume en desinformación, hay que esperar a mañana los resultados oficiales”, agregó.

Finalmente explicó que el preconteo no tiene valor legal, pues este es meramente informativo, “ese preconteo no se hace con los votos, se hace con las actas”, razón por la cual, no se debe utilizar para declarar la elección final de los candidatos.