Encuentro Duque - Biden, ¿triunfo para Colombia? /

En Hora 20 un debate para analizar a fondo las conclusiones que deja el encuentro entre el presidente Iván Duque y Joe Biden en Washington. Se habló sobre el momento político en el que se da el encuentro en medio de los cambios geopolíticos, las incidencias económicas y el rol de Venezuela. Después los escenarios que tengan lugar el próximo domingo de elecciones de congreso y consultas.

Un año y dos meses después de que Joe Biden llegara a la presidencia de Estados Unidos, finalmente se dio la foto y el apretón de manos entre el presidente Duque y Biden en la Oficina Oval de la Casa Blanca. Esta reunión que se da en momentos de extrema tensión por la reconfiguración geopolítica tras la invasión de Rusia a Ucrania; cuando parte del planeta busca salir de la pandemia y las economías se enfrentan a dificultades. Se plantea de nuevo el estado de las relaciones entre Estados Unidos y Colombia, que según en palabras del presidente Duque se encuentran en el nivel más alto. Pues el encuentro deja como mayor logro que Colombia podría ser un aliado estratégico no OTAN de Estados Unidos, un grupo en el que solo se encuentran 17 países.

El encuentro también se da cinco días después de que un equipo de altos diplomáticos estadounidenses se reuniera en Caracas con Nicolás Maduro, esto después de que las relaciones diplomáticas duraran rotas desde 2019 y con la imposición de duras sanciones económicas. La Casa Blanca dijo que se abordaron temas de seguridad energética, horas después se dio la liberación de dos norteamericanos funcionarios de Citgo que se encontraban detenidos en Venezuela. Se regresó a la negociación con la oposición en México y se empieza a especular sobre si hay un diálogo directo Caracas-Washington, esta tesis fue replanteada este jueves 10 de marzo, pues la Casa Blanca asegura que no hay negociación en importación de petróleo, ni la búsqueda del levantamiento de las sanciones impuestas en su momento por Donald Trump.

Lo que dicen los panelistas

Jesús Agreda Rudenko, profesor en la Universidad del Rosario e internacionalista, planteó que, si bien es temprano para hablar de un mundo con una estructura multipolar, la reunión es consecuencia de otros hechos que han tenido lugar, como por ejemplo, el escenario estratégico del mercado energético que buscaría regular a través de Venezuela. Lo que cree, puede generar reacción por parte de Colombia al sentirse “abandonado”.

En cuanto al panorama en Ucrania, comentó que hay una decadencia del conflicto ante las violaciones de derechos humanos contra civiles, bombardeos en zonas vedadas o el uso de munición prohibida, incluso, expuso que ya estamos ante varios crímenes de guerra en futuras investigaciones. Cree que los hechos de los últimos días demuestran que hay un actor que no está dispuesto a perder.

Para María Victoria Llorente, politóloga, directora ejecutiva de la Fundación Ideas para la Paz, esta reunión era muy esperada por el Gobierno, cree que le favorece a Duque en el final de su gobierno y se demuestra que Colombia sigue siendo un aliado importante para Estados Unidos en escenarios estratégicos. Plantea que la reunión le salió bien al presidente y que finalmente el país salió ganando con la entrada de Colombia como socio estratégico no OTAN. Por otro lado, cree que la conversación con Caracas desde el gobierno Biden puede ser una opción positiva para el país en la medida que había un bloqueo total hacia Maduro, “esto puede generar una nueva energía”

Jorge Restrepo, economista, profesor en la Universidad Javeriana y director del CERAC, señaló que la decisión de Joe Biden sobre Colombia es de gran importancia estratégica, ya que permite al país la posibilidad de comprar armas, de cooperación militar, recibir armas por donación u otros mecanismos que antes no se tenía acceso. Señaló que al país le fue bien en la reunión, pues sostiene que es la posibilidad de que Duque tome decisiones en las que le ha ido mal como aprovechar la crisis energética para acelerar la exploración y explotación de yacimientos no convencionales o cambiar la política fallida hacia Venezuela.

Para Gabriel Silva, politólogo, consultor, exministro de Defensa y exembajador en Estados Unidos, estamos ante una guerra de poderes y un escenario multipolar que va a reinar en los últimos años. Criticó que haya un alineamiento estratégico con Estados Unidos en la medida que no hay independencia y se prima la relación con ese país. Agregó que Washington se sacudió de la situación con China y Rusia y está en un proceso de enfrentarlo en su patio trasero, “en la actividad diplomática de EE. UU. y quienes han estado allí, hay una presión clara y que va a sentirse más en el próximo gobierno de que relaciones con China, Rusia y otros actores no amigos de EE. UU; no van a pasar impunes y va a haber presión para homogeneizar el continente”.