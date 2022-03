"Él trabaja para Petro": Federico Gutiérrez sobre Daniel Quintero

En entrevista en 6AM Hoy por Hoy habló el precandidato presidencial Federico Gutiérrez sobre sus propuestas.

Sobre el presidente Duque y cómo se diferencia de él indicó que "la gente ya me conoció a mí y el interrogante importante es cómo vamos a solucionar problemas. Yo no voy a seguir en la discusión de mirar para atrás con retrovisor. Yo no voy a hablar de expresidentes, ni echar culpas. Lo que tenga que cambiar lo haré. Aquí hay una ventaja y es que las personas solo pueden esperar una cosa de mí, yo no cambio."

En relación con Petro aseguró que "ese señor representa un modelo de odio y lucha de clases. El país va a elegir entre esos dos modelos. El tema es de modelos y ese modelo que ellos representan no le sirve al país".

"Hay que llevar vías al campo, tiene que llegar salud, educación. Aquí el tema no es de derecha y de izquierda. Yo terminaré siendo el candidato de la gente y de cualquier sector político que se sienta identificado con nosotros. Todos son bienvenidos. Eso demuestra que yo sí puedo unir al país. Al que le guste la propuesta mía yo lo invito a que vote por Fico Gutiérrez el domingo 13 de marzo".

Sobre la investigación en la que ha sido mencionado indicó que "eso lo sacan y lo muestran porque estamos a unos días de las elecciones, él que puso el pecho y el que estuvo en riesgo fui yo. Esas estructuras criminales a mí me odian porque los capturábamos. Yo respondo por mis actos y me baso básicamente en el trabajo y la decisión de la justicia, pero en últimas el juez falló. Yo no le corro a ningún problema y por eso respondo todo".

De igual manera confeso que "la prueba es que yo los combatí y la cosa está clara, si alguien combatió a estas estructuras criminales fui yo. Sacan esto cerca a elecciones porque esa gente nos odia. Esto no es un juego. Esas amenazas que llegaban a la familia no eran gratuitas. Esas personas que están en la cárcel no es que se les haya pasado la rabia porque los mandamos a la cárcel"

Acerca de Daniel Quintero y las declaraciones que ha realizado sobre los empresarios, Gutiérrez argumentó "lo que pasa en Medellín es muy grave y yo creo que el tiempo y las investigaciones nos darán la razón de lo que pasa ahora. Yo respeto mucho a los empresarios, desde una carnicería hasta los que generan miles de empleos. Él trabaja para Petro. Fue el jefe de campaña en Antioquia, eso no es un misterio. Sus personas más cercanas están en Colombia Humana".

Acerca de la izquierda indicó que "lo que hacen es usar las herramientas democráticas para tomar las instituciones y destruir la democracia desde adentro. Eso no lo vamos a permitir."

Acerca de la crisis que ocurre en este momento por la invasión de Rusia a Ucrania y cómo esto ha perjudicado a Colombia indicó que "este es un fenómeno global y hay un factor que influye mucho, es el precio de los insumos".

Por otro lado, mencionó acerca de las exportaciones, importaciones y los tratados de libre comercio que, "hay que ser competitivos. Tenemos que volver a sembrar el algodón. Pero garantizar seguridad, llevar auxilios que les permitan ser competitivos a los campesinos. Lo que tenemos que hacer es apoyar a los campesinos, a los productores, el campo tiene que ser la apuesta".

En cuanto a Venezuela considera que "lo que yo planteo es que se debe abrir la frontera como está actualmente. Maduro le ha hecho mucho daño a su país. A Maduro no se le puede reconocer, lo que toca hacer es restablecer la democracia. La relación nuestra es con los ciudadanos venezolanos. Mantendré las relaciones de migración y de comercio."

"El control migratorio está ahí en la frontera, pero ellos la tienen cerrada. ¿Por qué tenemos el problema de orden público en la frontera? Porque esta gente viene delinque y luego se esconde en Venezuela", puntualizó.

Asimismo, se refirió sobre el aborto y la decisión de la Corte para que las mujeres puedan abortar a las 24 semanas, "yo he dicho claramente que respaldo las decisiones tomadas anteriormente por la Corte sobre el aborto, las tres causales. Me parece excesivo hablar del aborto en las 24 semanas. Hay que hablar de la garantía de la educación sexual y del acceso al sistema de salud. Tenemos que entender que el aborto no es la única opción."

"Yo soy provida, y a mí si me duele que las mujeres más vulnerables terminan en las cárceles. Además, yo soy respetuoso de las decisiones de la Corte, pero eso no significa que uno no pueda opinar", indicó. A su vez señaló que si llega a la presidencia "yo le diría a la Corte que revise el tema. Abortar no es sencillo para las mujeres, es que tenemos que cuidarlas".

Agrego que, "vamos a ganar la consulta y la gente va a quedar impresionada con la cantidad de votos que vamos a sacar ":