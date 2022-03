Alejandro Gaviria cree firmemente que ganará la consulta del 13 de marzo

En 6AM Hoy por Hoy de Caracol Radio habló el precandidato presidencial Alejandro Gaviria sobre las expectivas que tiene sobre los comicios del próximo 13 de marzo. Destacó que las redes sociales han hecho lo suyo en materia política, pero que algunos candidatos mantienen su esquema inicial y utilizan otros recursos como el podcast para dar a conocer su plan de gobierno.

"El 60-70% de las personas con las que he hablado no saben cómo votar en las consultas, solamente están tomando reconocimiento más no las propuestas. Tenemos encuestas internas, sondeos y una alta probabilidad de ganar la consulta del 13 de marzo", comentó.

Por otra parte, Gavivia comentó que el próximo presidente va a tener que tratar de unir a Colombia y su gabinete tendrá que ser amplio y que trascienda la coalición Centro Esperanza.

APOYOS POLÍTICOS

Alejandro Gaviria reiteró que ante una eventualidad, no quiere estigmatizar candidatos y espera derrotar a Gustavo Petro en el campo de las ideas y propuestas:

"Después del 13 de marzo sabremos en dónde estamos y así unirnos para derrotar al mismo candidato", reiteró.

LEGALIZACIÓN DE DROGAS

En caso de ganar, Gaviria comentó que antes de "legalizar", hay que hablar de regulación. Sin embargo, una cosa es el cannabis para adultos, y otra es la cocaína y la heroína.

"Lo que puede hacerse es una regulación en altos impuestos, advertencias sanitarias al momento de comercializar. Uno podría quitarle parte de estos negocios al microtráfico", afirmó.

Noticia en desarrollo...