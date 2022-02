Alejandro Gaviria: "el sistema de justicia en Colombia no está funcionando"

Este miércoles 16 de febrero en Caracol Radio se desarrolló el debate #LaHoradelasCoaliciones en donde participaron los precandidatos de la Coalición Centro Esperanza Alejandro Gaviria, Sergio Fajardo, Juan Manuel Galán, Carlos Amaya y Jorge Robledo.

El precandidato Alejandro Gaviria tuvo la oportunidad de dar su perspectiva frente a temas como las deforestación, la educación y lo que lo diferencia.

¿Qué diferencia al candidato de los otros?

El candidato confesó que lo que lo diferencia de los candidatos de su coalición tiene que ver con "el conocimiento en los principales temas del país, diseñe parte de la política y he sido el ministro de salud que más ha durado en el cargo. Creo que el próximo presidente de Colombia tendrá que inspirar, también construir una visión."

¿Cuál es el plan para mitigar los efectos de la deforestación?

Sobre la actual preocupación de la deforestación en el país mencionó que, "inicialmente, hay que atacar los actores criminales, así como fortalecer las comunidades. Hay que tener formas de conservación a largo plazo".

Por otro lado, mencionó que no le gusta el fracking

En relación con la educación pública y privada

"Si uno quiere tomarse en serio el tema de la educación tiene que reformar la ley. Colombia necesita educación pública y privada. Prefieren financiar demanda y oferta en educación."

Asimismo, mencionó que "yo reformaría los programas de educación. Si no el avance en la cobertura de la educación no va a poder ser el que necesita el país.

"Mi posición es que yo voy a financiar la ley 30 de 1992. Yo conseguiría recursos adicionales para programas como ser pilo paga".

Sobre Sergio Fajardo

"Yo no me haría a un lado, la presencia de Sergio es fundamental y he sido solidario en su caso. Su voz es fundamental y creo que las razones que ha dado son suficientes", mencionó Gaviria

¿Cuál va a ser su política para disminuir el hurto y la violencia?

El precandidato mencionó que "me voy a concentrar en la violencia urbana. Lo que tenemos que decir es que el sistema de justicia en Colombia no está funcionando. La violencia urbana está desbordada y no nos estamos concentrando en los delitos."

Además, considera que "hay un reto grande de retomar la confianza de la ciudadanía en la Policía. Colombia necesita una reforma a la Policía. Necesitamos una política de drogas, un aumento de la Fuerza Pública y mayor coordinación entre alcaldes y la Policía".

El candidato aclaró que hay temas en los que se ha preocupado

"Quizás es un poco injusto decir que no nos hemos ocupado de los temas de educación. He planteado el tema de salud mental y la necesidad de una política que incluya a los que desertaron de la educación".

¿Qué medidas concretas propone en relación con Venezuela?

El precandidato mencionó que "Colombia tiene que ser protagonista en la transición democrática que viene para Venezuela."

Por otro lado, precisó que el país "debe tener un papel protagónico en Latinoamérica, yo trabajaría en la integración. Con respecto a la población migrante hay que trabajar en la reproducción sexual".

Sobre el papel de las mujeres en el país

Gaviria precisó que "Colombia pasivamente está aceptando una tasa de desempleo de mujeres". A su vez, resaltó que el país está enfocado principalmente en un entorno machista y que es necesario trabajar en la igualdad de género.

Por otro lado, mencionó que "la prevención del embarazo adolescente de verdad que es una política integral y transversal. Yo apoyo la interrupción voluntaria del embarazo y creo que eso hace parte de una política seria".

En cuanto a las pensiones en el país

"Lo primero que yo voy a hacer es crear una pensión ciudadana, que le dé una pensión a todo el mundo. Una persona de 70 años que no ha cotizado, va a tener acceso a una pensión ciudadana