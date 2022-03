"El problema es de todos, pueden atacar otro país": Ucraniana en Kiev

En entrevista en 6AM Hoy por Hoy habló Alona Kibets, una guía ucraniana, sobre el temor que siente al ver el conflicto entre Rusia y Ucrania.

"Creo que nadie está bien en Ucrania, es bastante complicado. Nadie pensaba que los rusos atacarían todo el territorio. Yo soy guía de turismo y por eso vivo en Kiev. Durante unos días estuvimos en un refugio, pero mis amigos y familiares viven cerca a la frontera con Rusia y ahí la situación es compleja. De hecho, mi padre hace parte de las fuerzas armadas y es difícil todo lo que pasa", aclaró Kibets.

Asimismo, resaltó que "Ucrania es un país bastante grande, por eso hay ciudades en donde hay más ataques y en otras no tanto. Lo que está pasando ahora es que destruyeron muchos edificios. Muchos niños y personas están sufriendo, están sin agua y sin comida."

"Hay gente que piensa que todo lo que está pasando es solo el problema de Ucrania, pero el problema es de todo el mundo, porque mañana se puede atacar otro país. La Unión Europea nos ayuda, pero creo que la gente entiende qué es una guerra y un conflicto. Las sanciones a Rusia nos pueden ayudar, pero cuando hay bombardeos en tu casa o atacan el pueblo no es suficiente" confesó Kibets.

Por otro lado, afirmó que "en Rusia dicen que hacemos ataques a los rusos y eso no es verdad, y no somos tampoco neonazis. Quiero decir para la gente que no sepa que, Ucrania lucha desde el 2014 contra los separatistas rusos. Ese conflicto no ha surgido hoy, eso es algo que siempre explico a los turistas. La gente en Ucrania tiene la libertad, pero la diferencia entre un ucraniano y un ruso es que nosotros podemos elegir el presidente que queramos. Pero al presidente ruso no le gusta la libertad, por eso ellos no puede elegir".

Kibets describió el lugar en donde vive, "Ucrania es un país muy grande, aquí viven 44 millones de habitantes y tiene muchos recursos. Por eso Rusia está interesada en este territorio. Además, nosotros hablamos ucraniano y ruso y por eso entendemos cuando ellos hablan. También quiero mencionar que Ucrania empezó a existir antes que Rusia".

"Yo creo que Ucrania y Rusia esperan la decisión de la Unión Europea, nosotros estamos muy preocupados. Lo último que quiero decir es que por favor no callen y salgan a las plazas a protestar. Así como publiquen toda la información que puedan, es un problema de todo el mundo. Nosotros no podemos quedarnos callados. Tenemos que hacer todo lo posible por acabar ese conflicto ahora" aclaró.

Finalmente, Kibets mencionó que está recibiendo donaciones y que las personas que quieran hacerlo pueden seguirla o escribirle por Instagram en @alona_kibets.