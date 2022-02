¿Por qué no llegó Michael Rangel a América de Cali?

Luego de haber conseguido el título de la Superliga con el Deportes Tolima, Michael Rangel estuvo en el Vbar Caracol donde habló acerca de su actualidad en el equipo ‘pijao’ tras haberle ganado la final al Deportivo Cali.

“Este título es fruto es gracias al gran trabajo en equipo que estamos haciendo, fue muy bonito conseguir este campeonato porque nos acerca a uno de los objetivos que es ser campeón a mitad de año y se nos dio la oportunidad de ser campeones ahora”, comentó.



Además, añadió: “somos personas maduras, gracias a dios tenemos recorrido e influye demasiado la jerarquía, el profesor Hernán torres nos exige día a día trabajar fuerte para llegar de la mejor manera a todos los partidos. Esto nos ha llevado a tener buenos resultados en el campeonato actual”.

Por otro lado, mucho se ha dicho sobre el poco acompañamiento de la hinchada tolimense hacia el equipo, sin embargo, Rangel destacó que “vienen trabajando y fortaleciéndose cada día para, dar y brindar espectáculo de locales, así que poco a poco se incentiva al hincha a que acompañe”.

Sobre su posible llegada al América de Cali, el delantero afirmó que “Luego de finalizar contrato en México y con Junior, en una sola ocasión me consultaron si quedaba libre, les dije que nos sentáramos hablar, pero desafortunadamente no llegamos a ningún acuerdo o a una cita porque esa fue la realidad, así que no era el momento de volver porque no demostraron el interés para que yo volviera al equipo”.