Rafael Carrascal: "Me siento capaz de pelear por un puesto en la Selección"

Rafael Carrascal, volante colombiano de Cerro Porteño, dialogó con El VBar Caracol sobre su actualidad en Cerro Porteño, las cualidades de Olimpia, rival de Nacional en la Copa Libertadores, y su deseo de jugar con la Selección Colombia.

"Se viene haciendo un trabajo desde el semestre pasado con el equipo, la confianza que me ha dado el profe, los compañeros, me ha llevado a tener el gran nivel de hoy en día, espero seguir así para poder cumplir todos los objetivos que nos hemos trazado", comentó sobre su presente.

Y añadio del fútbol 'Guaraní': "el fútbol paraguayo es más aguerrido, hay pocos espacios, la marca es más aguerrida, me costó los primeros partidos, hoy gracias a Dios me siento muy bien acá".

Carrascal añadió del rival de Nacional en la segunda fase de la Libertadores: "el presente de Olimpia no es muy bueno, no es un secreto, Nacional tiene un excelente plantel y si muestra su verdadero fútbol se va a llevar un buen resultado de Paraguay".

"Nacional tiene que mostrar su jerarquía, su buen fútbol, poner el balón al piso, a Olimpia le duele eso, y cuando tengan las opciones marcarlas", añadió.

Y concluyó sobre los puntos fuertes de Olimpia: "los centros, Olimpia busca muchos centros, por las bandas, quieren desbordar, buscar a su nueve y aprovechar mucho a Derlis (González), ese es su referente en ataque y hay que tener mucho cuidado con ese jugador".

De la Selección Colombia y su deseo por ser convocado, comentó: "veo todos los partidos de la Selección y estos que pasaron me dolieron mucho, no digo que sea la solución, trabajo todos los días para que algún día me llamen, para que me den esa oportunidad y poder aprovecharla. En mi puesto hay jugadores de gran nivel en las grandes Ligas, pero me siento capaz de pelear un puesto con ellos sanamente, espero que algún día me den esa oportunidad porque la estoy esperando desde hace mucho tiempo".

De su futuro , señaló: "hasta ahora tengo contrato con América, ya me han notificado de parte de Cerro que van a hacer uso de la opción, pero hasta que no se haga no hay nada concreto".

Finalmente, concluyó del América, su exequipo: "cada vez que tengo la oportunidad veo los partidos de mis excompañeros, duele la situación de mi equipo, pero hay muchas cosas que se manejan al interior del equipo que uno nunca sabe, espero que le den vuelta a todo esto".