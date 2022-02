Colombiano en Kiev: Todo el mundo está tratando de irse de la ciudad

Andrés Lindarte, es un colombiano que vive hace dos años en Kiev, capital de Ucrania, se estableció allí porque trabaja en una empresa de aviación en Inglaterra.

En entrevista con 6 AM Hoy por Hoy de Caracol Radio, Lindarte aseguró que lleva más de dos horas tratando de salir del país, sin embargo, la ciudad está colapsada por el tráfico y la cantidad de personas que tratan de salir de Kiev.

"Esta mañana me levantó una llamada diciendo que había unas explosiones cerca al aeropuerto. Me levanté cogí lo que pude, recogí a la persona con la que estoy y traté de ir a la frontera con Polonia y es imposible", contó

El colombiano aseguró que el centro de Kiev está totalmente militarizado y en varias ocasiones se escuchan los aviones del ejército.

"Ahora estoy saliendo hacia el sur en vez de irme hacia el occidente, para irme hacia Moldova, es una manejada de 12 o 13 horas. A las afueras de Kiev no se ven militares, no hay carros parqueados, no hay comercio. Todo el mundo está tratando de salir del centro de Kiev", explicó

Lindarte reiteró que en las calles se vive un poco el pánico y la preocupación, pues nunca pensaron que Putin enviaría un misil a Kiev: "Pensamos que iba a ser más localizado en Donbas, la verdad no pensamos que se iba a ir a Kiev".

El hombre aseguró que la gente está preocupada, pues piensan que no será un conflicto solo en Ucrania, pues si la OTAN interviene, sería una guerra en Europa.

"Por redes sociales, estoy en un grupo, todos dice que nos vayamos. Las noticias que hay aquí, son las noticias que tienen allá, hay bombardeos, hay pánico, la gente está tratando de irse, hay colas de carros, hay colas en las droguerías, en los bancos", dijo.