Pastrana pide respuestas por reunión de registrador y Petro con Indra

El expresidente Andrés Pastrana habló en 6AM Hoy Por Hoy sobre el derecho de petición que le hizo al registrador luego de una reunión en España con la empresa Indra, que es la encargada de los datos electorales y el software para estas elecciones. Una de las preocupaciones es que Gustavo Petro, candidato, también habría visitado esta empresa.

"Hice un derecho de petición. Yo había dicho sobre un viaje que hizo el señor registrador a España, a visitar a Indra en 2019, y hoy aclaro que él ya había renunciado, pero estaba en su campaña. Yo pregunto si ese viaje se celebró con el objetivo de conocer lo que es el bigdata de Indra. Visitaron esta empresa y yo creo que el país sí tiene que conocer si se hizo o no se hizo", empezó contando.

Por otro lado, el expresidente Pastrana agregó que esta empresa es la encargada de los datos electorales para este 2022.

"Hay dos contratos con la Registraduría, porque es quien divulga los datos electorales. El segundo es del software, que es para el Consejo Nacional Electoral. Sí creo que es importante que haya claridad en sus viajes y licitación de estos dos contratos. Lo hacemos para garantizar el proceso electoral, porque no solo viajó el registrador sino también Gustavo Petro, entonces necesitamos respuestas y que el registrador no se siga escondiendo", dijo.

Y agregó: "Hay una frase por enmarcar del registrador, le preguntaron que si alguien tenía dudas y dijo que si hay dudas, pues que no se presente. Esas son las frases famosas de él. Aquí hay 3 elecciones, todas fundamentales, esto es una pelea de boxeo a 3 rounds: elecciones parlamentarias y consultas, luego primera vuelta y después segunda vuelta. Debe haber transparencia. Le preguntamos al registrador si se analizaron políticas de posible fraude, segundo, quiénes discutieron esas políticas, tercero, todo lo que debe tener con el sistema de escrutinio y si es confiable. Hay varias preguntas por responder que son importantes".

Finalmente, mencionó que la autenticación biométrica podría ser más transparente, pero reiteró la preocupación por quién maneje el software por el tema de los datos en tiempo real.

"Yo no sé si el tema de la autenticación biométrica, porque no sé en qué última hora se metió en el proceso que los colombianos tenemos que poner nuestra firma y huella, y dicen que esto lo hace más transparente. Hoy se pregunta quién maneja el libro electoral, porque el que lo maneje tiene minuto a minuto de todo: quién votó, por quién, dónde, quién no. Son preguntas que uno hace para transparencia. Esto son denuncias que se han hecho, precisamente en Venezuela, porque como manejan ese software también se puede presentar fraude", finalizó.