¿Qué pasa con las audiencias entre comisionados y alias 'Otoniel'?

Esta mañana en 6AM, el General Fernando Murillo, director de la DIJIN, habló con Gustavo Gómez sobre el robo de los elementos de grabación en dónde se registraron las contribuciones a la verdad de alias 'Otoniel', y los rumores sobre posibles interrupciones de la policía en las audiencias entre el ex narcotraficante y la Comisión de la verdad.

Según el General, 'Otoniel' ha recibido más de 20 visitas de su familia, 64 de sus nueve abogados y algunas otras de diferentes ONG e instituciones como la Comisión de la Verdad y la JEP, lo que obliga a mantener encendidas las alarmas, sobre todo sabiendo que dentro de sus presunciones está la de fugarse, evitar la extradición y buscar insistentemente pasar a un centro de reclusión.

Además, dijo que desde el 23 de octubre —momento en que su custodia pasó a manos de la DIJIN— la entidad ha estado trabajando en 3 frentes: primero, que no se concrete un plan de fuga; segundo, que el ahora prisionero no atente contra su vida, y tercero, que no le suceda nada, entendiendo que tiene muchos enemigos.

Aseguró que ni la comisión de la verdad ni la JEP han desconocido o violado los protocolos establecidos para el cuidado de prisionero, pero, que al ser un tema de “seguridad ciudadana”, siempre ha existido cierto “disgusto” por parte de estas instituciones, al no poder ir en línea con su funcionalidad.

Y en cuanto al robo de las grabadoras, un computador y un celular de la casa de uno de los comisionados de la verdad dijo que se tomó la decisión de dejar la investigación en manos del CTI de la Fiscalía para asegurar su transparencia.