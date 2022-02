Alfredo Saade: Empresarios tienen miedo porque se los inculcó este Gobierno

Este jueves 17 de febrero en Caracol Radio se desarrolló el debate #LaHoradelasCoaliciones en donde participaron los precandidatos de la Coalición Pacto Histórico Alfredo Saade, Gustavo Petro, Francia Márquez, Camilo Romero y Arelis Uriana.

El precandidato Alfredo Saade tuvo la oportunidad de dar su perspectiva frente a temas como la violencia, Piedad Córdoba y la pensión.

¿Qué sentido tiene ir a una consulta cuando hay técnicamente un ganador?

El precandidato señaló que "la consulta representa una oportunidad para la nación. En el caso nuestro quizás no hubiésemos tenido la oportunidad de participar. En cuanto a ganar o perder, eso se sabe en las urnas. Esta consulta tiene que verse como país y aquí está representado".

De igual manera, mencionó que "Nosotros representamos esa gran mayoría, que ven en nosotros la necesidad de ser gobernados de una manera diferente. Tenemos una nación llena de odios y nosotros no somos eso".

¿Cuál es la propuesta de modelo económico ?

"Creo que lo primero que el país debe hacer es darle la espalda al capitalismo, que tanto daño nos hizo, donde la gente tenía que matarse 10 horas diarias. Nosotros tenemos dos zonas que nos permitirían fortalecer al país y generar un desarrollo más grande. Hemos olvidado las fronteras y el mar", aclaró el precandidato.

Asimismo, resaltó que "en la frontera se negociaba. Cúcuta tiene algo a favor, que es el área metropolitana. Es necesario arreglar esas relaciones con Venezuela."

En relación con cómo se ha gobernado

"Hemos estado 25 años con un guion montado. Se creo un miedo y lo llevaron a las iglesias, y ellos sin investigar le creyeron las mentiras a quienes nos han gobernado. Los empresarios tienen miedo porque se los inculcó el gobierno actual. Bogotá y el resto del país ha vivido del miedo", afirmó el candidato.

A su vez, resaltó que "en el Pacto Histórico llamamos a una reconciliación nacional, los empresarios son pieza fundamental para que el país avance. Nosotros queremos al empresario que crea empleo y bienestar. El empresariado debe saber que este es un guion que montaron".

¿Cuál es la propuesta para el acceso a la pensión?

El candidato cree que "tenemos unas personas invisibles, que son los enfermos y los cuidadores. A los cuidadores no se les tiene en cuenta esos tiempos en las pensiones mientras están cuidando. Tenemos que ponerle toda la atención a los cuidadores de personas enfermas y que ese tiempo se les reconozca".

Por otra parte, Saade manifestó que está de acuerdo con la propuesta pensional de su coalición.

Sobre Piedad Córdoba

"Yo creo que Piedad Córdoba debe continuar en su aspiración y trabajo, lo de ella en el 2019 fue lo mismo. Es una cortina de humo para taparle a Alex Char lo que ocurre, esas cortinas de humo tienen que quitarse para que el país no desvié la mirada. Ahora montan una cortina de humo porque se ve vinculado el posible candidato del establecimiento", afirmó el precandidato.

¿Gobernaría bajo la biblia o la constitución?

Saade expresó que "lo he repetido en varias ocasiones, soy respetuoso de la Constitución. Gobernaré el país lógicamente con las leyes. La biblia es un pacto que lo sigue quien lo acoge. Esas personas que lo acogemos tomamos decisiones muy personales. Cuando se trata de gobernar una nación nosotros tenemos la obligación de gobernar únicamente con la Constitución y los derechos humanos. Acá en la Tierra si nos sancionan es por no haber acatado la ley, y no por temas de la religión".

Acerca de trabajar con otros países

"Que nos permitan edificar naciones bajo unos principios básicos y que estos nos permitan tener la nación que queremos. En relación con Venezuela y Nicaragua ellos no son progresistas. Creo que lo que tenemos que continuar es este gran movimiento cristiano progresista al que aspiramos", señaló.

¿Qué cambiaría para evitar la violencia, el asesinato de lideres sociales y cómo se enfrentaría a los actores armados ilegales?

Saade explicó que "hay que comenzar por la raíz corrupta. Que los oficiales condenados sean degradados. Esa es la manera en la que podríamos quitarle la materia prima que son los jóvenes. Tenemos que humanizar las Fueras Militares, las regiones y los funcionarios para llegar a una reconciliación, porque si no el país va a seguir derramando sangre".