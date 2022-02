Eduardo Sosa: "Daniel Ruíz es un crack, es fácil jugar con él"

Eduardo Sosa, volante venezolano de Millonarios, dialogó con El VBar Caracol sobre su actualidad en el cuadro bogotano, su adaptación al club y su sociedad con Daniel Felipe Ruíz.

Del triunfo ante Águilas Doradas, comentó: "en el primer tiempo nos costó mucho romper ese esquema de Águilas que estaba un poco cerrado para nosotros. En el segundo el profe cambió unas cositas y logramos generar más opciones claras y gracias a Dios llegaron los goles".

De su trabajo en fase defensiva, señaló: "desde que llegué el profe me lo dijo, no soy un jugador que te va a recuperar 10 pelotas por partido, no es mi característica, pero sé que tengo que tener un gran sacrificio para poder jugar, eso me lo hizo saber el profe, tengo un compromiso".

"Me costó bastante las primeras semanas, de poco me voy sintiendo mejor, me voy adaptando al equipo, gracias a Dios se nos han dado los resultados", agregó al respecto.

Y comentó que una vez este de regreso David Silva, se adaptara a la posición en la que Alberto Gamero lo requiera: "Mackalister está casi listo, es nuestro capitán, nuestro jugador referente, cómo me necesite el profe voy a estar disposición".

Sobre su sociedad con Daniel Ruíz, destacó: "nos hemos entendido muy bien, él es un jugadorazo, un crack como jugador y se nos ha hecho fácil, él me busca, yo lo busco. Cuando me toca con Mackalister igual, son grandes jugadores, jugar con grandes jugadores se te hace todo más fácil".

Mientras que del duelo ante Fluminense por la Copa Libertadores, comentó: "tenemos una gran responsabilidad con la hinchada y con nosotros mismos, es una llave complicada, un equipo histórico de Brasil. Tenemos mucha convicción de que las cosas nos van a salir bien".

Finalmente de Richard Celis, su compatriota y nuevo compañero en Millonarios, comentó: "yo no lo conocí antes de estos días, si lo había visto jugando en Venezuela, él fue llamado a la selección de Venezuela, es un jugadorazo, los números lo demuestran, hizo bastante goles a pesar de que no es delantero, creo que nos va a ayudar mucho y nos va a dar una mano importante.