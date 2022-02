El Pulso del Fútbol, 16 de febrero de 2022

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Óscar Rentería hablaron sobre los desmanes sucedidos en el partido entre Unión Magdalena y el Bucaramanga, en el cual los hinchas del equipo samario invadieron el campo y agredieron a algunos jugadores. César dijo: "Lo que sucedió en el estadio de Santa Marta es una vergüenza y no se puede permitir. Si en Colombia no tenemos mallas entre el público y el escenario es porque hemos mejorado, pero la plaza tiene que ser castigada con severidad, para que no se pierda lo ganado durante años". Sobre el tema Óscar agregó: "Graves los incidentes en Santa Marta y creo que las sanciones deben ser muy fuertes para los hinchas del Unión Magdalena. No se puede permitir ese tipo de conductas".

