El Pulso del Fútbol, 15 de febrero de 2022

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Óscar Rentería hablaron sobre el inicio de los octavos de final de la Liga de Campeones, y el partido más atractivo del día entre el PSG y el Real Madrid. César dijo: "A partir de esta fase, el gol de visitante no servirá para desempatar. Neymar no va a estar y creo que no es mejor guardarlo al inicio y que juegue unos minutos ante el Real Madrid". Sobre el tema Óscar agregó: "El brasileño no va a estar, pero si van a estar Mbappé y Messi, contra Benzema, quién estuvo en duda hasta el último minuto".

