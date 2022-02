El Pulso del Fútbol, 8 de febrero de 2022

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Óscar Rentería hablaron sobre la supuesta pelea entre Falcao García y James Rodríguez en el vestuario, a raíz de los últimos resultados de la Selección Colombia. César: "Mis fuentes de adentro de la Selección Colombia, me confirman que no hubo una pelea entre James y Falcao. Me dijeron que después del partido ante Perú, el camerino parecía un funeral, nadie habló con nadie". Sobre el tema Óscar dijo: "También se supo que había un vuelo después del partido contra Argentina, que iba a llevar a los jugadores argentinos y colombianos que actúan en Europa, pero al final no se dio".

