El Pulso del Fútbol, 4 de febrero de 2022

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Óscar Rentería hablaron nuevamente sobre la Selección Colombia y la responsabilidad de los dirigentes en la crisis del equipo. César dijo: "Debe haber cambios radicales en la ejecución, pero en esta selección, ya se viene dando un cambio generacional, porque en el fútbol colombiano siempre salen jugadores jóvenes. Lo que se debe hacer urgente, es hacer cambios". Sobre el tema Óscar agregó: "He recibido muchas denuncias sobre errores de nuestros directivos, pero todos me dicen que no revele sus nombres, y así es imposible. Vamos a seguir en la misma corrupción así, y eso es lo que hay que cambiar".

