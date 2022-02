Julio Comesaña: "Colombia está en un pozo anímico grande"

Julio Comesaña, en diálogo con El VBar de Caracol Radio, analizó la derrota de la Selección Colombia y su momento crítico en las Eliminatorias. El técnico del Medellín aseguró que el tema pasa por algo anímico y que la solución solo está en los mismos jugadores y cuerpo técnico.

"Yo con lo de ayer me quedó una sensación que no me dio para un análisis de fútbol, me hizo acordar mucho alguien que dice que el fútbol es un estado de ánimo. Me quedó la sensación de un equipo atado, no jugaba suelto, no tenía inspiración, no tenía creación", comentó.

Y añadió: "al final, perdió, yo creo que está en un pozo anímico grande y que eso está llevando a todos a una inseguridad, no se puede jugar así, no se puede rendir, no se puede ser acertado". Y agregó: "faltó cáracter, temperamento, jugársela toda".

Sobre la raiz del problema, dijo: "esa inseguridad viene de varios partidos, ese tema de gol es una cosa muy extraña. Uno como entrenador también se desespera y puede faltar continuidad, pero a Zapata le han dado continuidad y no hacía goles, en su club, donde sus compañeros lo conocen, hacía goles".

Y de una posible solución, comentó: "lo mejor que podemos hacer es transmitir un mensaje de apoyo y pedirle a los jugadores y al mismo Reinaldo que miren hacia dentro de ellos, quienes son, que han logrado, estos son etapas en la vida. La única solución es mirar para dentro".

"Todavía hay posibilidades y depende de resultados de otros, pero son resultados que se pueden dar, pero si uno no cambia ese semblante es muy difícil", concluyó Comesaña.