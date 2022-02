Acusaciones por presunto acoso sexual en contra de un coronel de la Policía

El pasado fin de semana, el noticiero de Noticias Uno publicó una nota sobre un coronel de la Policía, Francisco Gelves Alemán, quien fue hasta noviembre del año pasado el comandante en el departamento del Putumayo. Contaban en la denuncia que varias mujeres policías denunciaron ante sus superiores que el coronel las acosaba sexualmente, y que al menos dos oficiales y un suboficial que dieron trámite a las graves denuncias ya no trabajan en la Policía. 6AM de Caracol Radio estuvo averiguando por este caso y encontró que, hace unos años, ya se habían presentado otras denuncias en contra de este oficial de la policía.

Lea más:

En el Putumayo, varias mujeres a su cargo mostraron chats en los que el coronel Gelves les preguntaba por la ropa interior y les hacía insinuaciones abusivas. El acoso, dicen ellas, era permanente. Esto ya tenía antecedentes que la policía conocía. Tenemos un documento radicado por la subteniente María Fernanda Padilla Crespo ante la Policía Metropolitana de Santa Marta, el 1 de diciembre de 2015. Denunciaba acoso sexual. Quien supo de la denuncia, y la recibió formalmente, fue también una mujer: la coronel Sandra Vallejos Delgado, que le dio trámite a la denuncia.

Las denunciantes, incluida la entonces subteniente Padilla Crespo, decidieron retirarse de la policía, en buena parte porque sintieron que la coronel Sandra Vallejos, que era la jefe de región, no se tomó las denuncias seriamente. La subteniente Padilla Crespo escribe en su denuncia: "en conversaciones de WhatsApp, mi Coronel Gelves me escribe cosas que se salen del entorno laboral. Quiere que le dicho Pachito, que le regale fotos bonitas a su teléfono personal. Recibo una llamada de mi coronel, cerca de la 1:30 de la madrugada, me dicen que está solo en su cuarto tomándose un Whisky, que fuera y lo acompañara". Luego ella cuenta que le contestó: "no mi Coronel, es tarde, yo no tomo porque los tragos me cogen muy rápido. Y él contesta: "qué rico". Ella lo colgó el teléfono en ese momento. A partir de ahí, el trabajo se le volvió un infierno.

6 años después, según las denuncias en el Putumayo, el coronel Gelves seguía comportándose de la misma manera. La denuncia de la subteniente Padilla Crespo en el 2015 terminó archivada, es decir, en nada. El Grupo de Talento Humano de la Escuela Antonio Nariño decidió que no valía la pena investigar, según se deduce de la respuesta de la policía a un derecho de petición enviado por Norma Vera, defensora de derechos humanos de Santa Marta y ahora candidata al congreso.

Una de las denunciantes, según una fuente de Caracol Radio, dijo que cuando le contó lo que estaba pasando a la coronel Vallejos Delgado, la respuesta fue: "acostúmbrese, que usted es bonita". El entonces teniente coronel Gelvez Alemán salió del Magdalena, fue ascendido a Coronel, y según las denuncias, siguió comportándose de la misma manera. En noviembre salió del Putumayo y decidió retirarse unos días después.