Bombardeo en Antioquia: Estos son los nombres y perfiles criminales

Colombia

Luego de que las autoridades confirmaran la muerte en un bombardeo de Erlinson Echavarría Escobar, conocido con el alias de “Ramiro”, señalado cabecilla armado que operaba en los municipios de Ituango y Valdivia.

De acuerdo con reportes oficiales, alias “Ramiro” llevaba más de 22 años dentro de las disidencias (antes FARC) y tenía orden de captura por delitos como concierto para delinquir agravado con fines de extorsión y homicidio, reclutamiento ilícito de menores y porte ilegal de armas.

Las autoridades lo señalan de participar en múltiples hechos violentos en el norte de Antioquia. Entre ellos, el secuestro de cinco funcionarios de la alcaldía en la vereda El Cedral, en Ituango, el 10 de octubre de 2019.

También habría estado vinculado a ataques con campos minados contra la Fuerza Pública, que dejaron un militar muerto el 30 de noviembre de 2019 en Tarazá y otro militar muerto y uno herido el 26 de febrero de 2020 en zona rural del mismo municipio.

Según la información recopilada por inteligencia militar, alias “Ramiro” también habría intimidado a la periodista María Eugenia Durango, a quien presuntamente obligaron a abandonar el municipio de Ituango en febrero de 2020.

Ese mismo mes, la estructura bajo su mando habría provocado el desplazamiento forzado de 38 campesinos, incluidos 11 menores de edad, en la vereda El Cedral.

Las autoridades lo vinculan además con homicidios contra civiles y con acciones violentas contra proyectos de infraestructura, como la incineración de una volqueta vinculada a obras hidroeléctricas de Empresas Públicas de Medellín (EPM) en julio de 2023.

En total, los reportes de inteligencia atribuyen a esta estructura 12 acciones violentas, entre ellas siete ataques contra la Fuerza Pública, cuatro contra la población civil y uno contra infraestructura.

Otros integrantes abatidos

Durante el mismo operativo militar también murió Andrey Martínez, conocido con los alias de “Richar” o “El Mexicano”. Según inteligencia militar, este hombre actuaba como enlace entre estructuras armadas en el departamento del Cauca que responden a alias “Mordisco” y la subestructura 18 que opera en el norte de Antioquia.

Las autoridades señalaron que Martínez era el encargado del manejo de drones, capacidad para la cual habría recibido entrenamiento, por lo que sería responsable de ataques con drones registrados recientemente en esta región antioqueña.

Otra de las personas fallecidas fue Alejandra Rúa, identificado con los alias de “Alejandra” o “La Baby”, quien, según información oficial, era pareja sentimental de alias “Ramiro”.

Otros integrantes identificados

Las autoridades también identificaron a otros miembros de la disidencia, entre ellos Jhon Amaya Zapata, alias “Culebro” o “Chamaco”, quien se desempeñaba como jefe de seguridad del campamento principal.

También fueron mencionados “Juan David” y “Cholo Caucano”, ambos señalados como integrantes del esquema de seguridad personal de “Ramiro”.

Durante la operación resultó herida Leidy Paola Echavarría Escobar, alias ‘Yeleny’, hermana del cabecilla muerto, quien habría sido alcanzada en medio del bombardeo.