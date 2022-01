Así es la miel de calidad, a partir de buenas prácticas apícolas

La producción de miel de abejas y polen es una de las actividades de mayor futuro en el campo colombiano, pero para que estos emprendimientos sean exitosos, se requiere lograr altos estándares de calidad e inocuidad que hoy son exigidos por el comercio internacional de estos productos.

Por esta razón, es necesario conocer y aplicar las Buenas Prácticas Apícolas, que garantizan las condiciones apropiadas que requieren los consumidores y que garantizan mantener el elevado valor nutricional.

Hablamos en Al Campo, de Caracol Radio, con Mónica Cepeda Granados, profesional de apoyo a la investigación en el Centro de Investigación Tibaitatá, de Agrosavia, ubicado en el municipio de Mosquera, departamento de Cundinamarca, quien dijo que lamentablemente los productos de las colmenas, como la miel y el polen, en muchas ocasiones no tienen el manejo adecuado, lo cual afecta la calidad.

Explicó que esa calidad depende de la fuente, pero los procesos para producir, extraer, envasar y almacenar los productos pueden afectar la inocuidad.

Una buena miel de abejas no puede tener olores ni sabores desagradables, no puede tener impurezas, tampoco aditivos para su conservación, no puede ser diluida en agua o mezclada con almidones, melazas, glucosas, dextrina, fructosa u otros azúcares, enfatizó.

Curso virtual de Buenas Prácticas Apícolas

Capacitación en trabajo apícola / Foto: cortesía Agrosavia

En la entrevista con Al Campo, la funcionaria Mónica Cepeda Granados invitó a un curso virtual gratuito en Buenas Prácticas Apícolas, que en febrero iniciará Agrosavia y para lo cual los interesados se deben inscribir a más tardar este lunes 31 de enero de 2022 en la página web de la entidad.

Añadió que este curso virtual es dirigido a productores, asistentes técnicos y extensionistas agropecuarios y actores en general del sector apícola. Escúchela en la entrevista de Al Campo, de Caracol Radio: