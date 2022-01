El Pulso del Fútbol, 25 de enero de 2022

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Óscar Rentería hablaron sobre la Selección Colombia y lo que tiene que cambiar para mejorar su nivel en las Eliminatorias. César dijo: "Dígame qué tiene que hacer Reinaldo Rueda para que Colombia haga goles y cambie el estilo de juego que ha mostrado en los últimos partidos. Porque es muy fácil culparlo y no dar soluciones". Sobre el tema Óscar agregó: "Él no puede seguir colocando a los jugadores en las posiciones que no juegan en sus equipos, por ejemplo, el caso de Rafael Santos Borré, quién se sacrifica en la selección y en el Eintracht Frankfurt es delantero centro".

