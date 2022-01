Propósito de estar en Senado es establecer una bancada fuerte: De la Calle

En entrevista en 6AM Hoy por Hoy habló Humberto de la Calle sobre la posibilidad de que deje la Coalición de la Esperanza y la decisión que tomó la Coalición este domingo 23 de enero.

Le puede interesar:

"No se trata de una amenaza en vano, el hecho es claro, mi papel ahí no es de tipo personal. El propósito de estar en el Senado es establecer una bancada fuerte, unida, mantener la dirección en el centro. Ayudar al Gobierno con un candidato que vamos a elegir con un candidato de la Coalición. Esas condiciones si se rompe la Coalición no sería una realidad, sería una cuestión de tipo personal. La buena noticia es que eso es algo del pasado.. Ayer se logró un acuerdo, estamos absolutamente unidos, continúan las deliberaciones y el tema de las candidaturas quedó resuelto manteniendo lo que venía, es decir, siete candidatos. La idea es mantener el rigor de la Coalición y yo estoy completamente listo para continuar mi candidatura", aclaró.

Asimismo, sobre la firmeza de su candidatura señaló que "estoy firme y es que uno tiene una meta en la política, y es robustecer el centro, mantener la línea, evitar el desbordamiento, el caudillismo y el populismo; y solo cuando esas condiciones estén presentes yo presto mi apoyo, que repito no tienen ningún carácter personal. Tengo una hoja de vida bastante robusta y no estoy buscando privilegios de carácter personal".

Por otro lado, aclaró que "la discusión sobre el número de candidatos no puede basarse en evidencias científicas, puede estar contaminada por intereses en Colombia. Antes no teníamos una organización política con diferencias, nosotros terminamos creyendo que lo que robustece a la Coalición es mantener la cifra de los candidatos y no proponer una "