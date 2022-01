Óscar Iván Zuluaga habló de su llamada con Iván Duque y posibles alianzas

Óscar Iván Zuluaga, candidato del Centro Democrático para las elecciones de 2022, habló en 6AM Hoy Por Hoy sobre las posibles nuevas alianzas, el 'NO' al Equipo Por Colombia y su llamada con el presidente Iván Duque.

Lea más:

"Sigo con mi campaña, ha sido estimulante estar con la ciudadanía y empresas. Es un juego largo que apenas empieza. En la primera vuelta miraremos qué es lo que más conviene para el país", empezó diciendo.

Y agregó: "He sido una persona abierta, entiendo responsabilidades y entiendo la amenaza de que el populismo de la izquierda puede llegar. Mi propósito es estar escuchando al ciudadano. La gente está preocupada. En la calle nadie me pregunta por coaliciones, está preocupado el ciudadano es por el costo de la canasta básica y el empleo".

Sobre la llamada con el presidente de Colombia mencionó que él fue quien buscó al mandatario y explicó que él lo apoyó.

"La única conversación que he tenido con el presidente es que el sábado pasado yo lo llamé y me pareció correcto informarle. Él escuchó y me dijo que respetaba la decisión de la no unión con el Equipo Por Colombia", contó.

Por otro lado, habló sobre posibles nuevas alianzas y explicó que aún no está cerrada la puerta, pero que "está del lado de la ciudadanía".

"Con el ingeniero Rodolfo no me he reunido ni hablado, habrá que esperar. El mapa político cambia mucho y por eso quiero estar conectado al ciudadano. Yo siempre he sido un hombre abierto al diálogo, a escuchar. Por ahora nuestra decisión es no participar en el Equipo Por Colombia, he sentido un entusiasmo en el Centro Democrático y apoyaron esta decisión", finalizó.