El Pulso del Fútbol, 13 de enero de 2022

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Óscar Rentería hablaron sobre el partido amistoso de la Selección Colombia ante Honduras y las posibilidades que se apreciarán de cara a las eliminatorias. César dijo: "Don Óscar dice que Honduras es un rival muy malo y yo me pregunto, con la posibilidad de que algunos jugadores no vengan por el Ómicron ¿Este partido y está convocatoria no cobran valor?". Sobre el tema Óscar agregó: "El "Chicho" Arango fue descartado por dar positivo a una prueba de Covid-19, yo lo tenía en mi nómina titular y ahora me va a tocar poner al jugador del Junior Freddy Hinestroza".

