Vuletich: "Jugar en un grande de Colombia es un objetivo y un reto para mí"

Agustín Vuletich, delantero argentino que fue goleador con el Medellín en el 2021, dialogó con El Alargue de Caracol Radio sobre su actualidad y su deseo de continuar en el fútbol del país. El atacante explicó algunos acercamientos que ha tenido y comentó que le sorprendió su salida del 'Poderoso'.

Sobre alguna oferta del América de Cali, el jugador, que se encuentra en Argentina, comentó: "le soy totalmente sincero, puntualizar en este caso con respecto a América, no sabría darle información tan precisa, el que estaba en contacto con los clubes era mi representante".

"Mucha gente sabe que en Colombia siempre me sentí muy bien, en los tres equipos donde he estado he dejado buenas sensaciones y eso me ayudó a que el medio colombiano en el fútbol me tenga muy bien considerado. Respecto al América no he recibido formalmente un llamado", agregó al respecto.

Entretanto, de Millonarios comentó: "hubo un acercamiento por medio de mi representante tratando de hablar con la gente que maneja la institución, seguramente no hubo interés en contratarme, porque una propuesta formal y concreta tampoco me llegó. Si bien se ha barajado mi nombre en distintas instituciones de Colombia, que quizás pretendían contratarme, pero si no se avanzó será por distintos motivos que han tenido las instituciones".

El argentino de 30 años dejó en claro su deseo de continuar en el país: "jugar en un equipo grande de Colombia siempre fue mi objetivo, lo logré en el Medellín en 2021, creo, desde mi opinión, gracias a Dios lo hice muy bien, marcando muchos goles y logrando un título".

"Jugar en un equipo grande de Colombia para mí es un reto y un objetivo muy grande", reiteró.

Sobre las ofertas que hay en él, explicó: "por lo que tengo entendido, hay ofertas de Ligas que no son la colombiana, por ejemplo en Brasil o en equipos árabes. Hay que terminar algunas cosas, yo por otro lado les manifesté que para mí era un lindo reto seguir en una institución importante en Colombia, pero seguir afianzándome en lo que yo venía haciendo años atrás".

Y agregó al tanto: "al día de hoy no está 100% confirmado mi futuro para este 2022".

De su salida del Medellín, explicó: "más allá del detalle puntual de cómo fue la situación, a mí también me llamó la atención no seguir en la institución, todo el tiempo me manifestaron que querían renovarme el contrato, hasta dos días antes de comunicarme que no iba a seguir, estábamos en conversaciones, esto es lo más sorpresivo, principalmente porque a nivel personal yo siento que les di mucho más de lo que la institución esperaba de mí, yo era el 9 titular del título".

"Fue la decisión de ellos y, como todos me conocen, le agradecí y le di las manos a los que me comunicaron, les desee feliz Navidad, año nuevo, abrí la puerta y me fui. Quedarme en un lugar donde no me quería 100% no tenía sentido", concluyó al respecto.

Mientras que dijo sentirse sorprendido de aún no poder definir su continuidad en Colombia: "me ha llamado la atención no haber podido concretar algo que me satisfaga en lo deportivo y lo contractual, pensé que por el 2021 con el Medellín me iba a catapultar para estar en una institución de mi agrado en Colombia. Seguir en el fútbol colombiano, en las condiciones que yo creo merecer, sería algo muy lindo para mi carrera".

"Dios dirá si regreso a Colombia o me toca partir hacia otra Liga", finalizó.